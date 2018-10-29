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Не поверили: пограничники изъяли у мужчины девять iPhone для личного пользования
Новости Беларуси. Ночью 27 октября на белорусско-литовской границе в пункте пропуска «Котловка» у россиянина были изъяты девять iPhone X.
Как
Отмечается, что гражданин не указал смартфоны в таможенной декларации и ехал по зелёному коридору.
Дорогостоящие товарно-материальные ценности изъяты для разбирательства.
Летом 2018 года гражданин Украины пытался ввезти в Беларусь 98 кг сала.
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Новости Беларуси. Ночью 27 октября на белорусско-литовской границе в пункте пропуска «Котловка» у россиянина были изъяты девять iPhone X. Как сообщает...
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