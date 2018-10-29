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Первый прямой рейс Минск-Кишинёв вылетел 30 октября
Новости Беларуси. Прямой авиарейс связал Минск и Кишинёв. Первый борт из белорусской столицы отправился 30 октября в 08:30, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Самолет уже приземлился в международном аэропорту Кишинева. Летать лайнеры будут пять раз в неделю. Время в пути составит примерно 1,5 часа.
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Новости Беларуси. Прямой авиарейс связал Минск и Кишинёв. Первый борт из белорусской столицы отправился 30 октября в 08:30, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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