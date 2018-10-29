ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Первый прямой рейс Минск-Кишинёв вылетел 30 октября

30.10.2018 11:35 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Прямой авиарейс связал Минск и Кишинёв. Первый борт из белорусской столицы отправился 30 октября в 08:30, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый прямой рейс Минск-Кишинёв вылетел 30 октября

Самолет уже приземлился в международном аэропорту Кишинева. Летать лайнеры будут пять раз в неделю. Время в пути составит примерно 1,5 часа.

Новости по теме

Проект посольства Молдовы в Беларуси завершился в Витебском районе: землю с воинских захоронений передали главе дипмиссии

Сармале, плацинды и обычаи свадьбы «нунта»: как прошёл день культуры Молдовы в Минске

Настоящая молдавская деревня в центре Минска: фотофакт

Посол Молдовы: «Предостерегаю всех – очень осторожно пейте молодое вино»

Чтобы получить гражданство Молдовы, теперь придётся потратить от 100 до 250 тысяч евро

Беларусь и Молдова отмечают динамику роста в торговле

Память погибших в боях за Беларусь молдавских воинов почтили в Минске

В чём секрет взаимовыгодного сотрудничества? Репортаж СТВ о визите Александра Лукашенко в Молдову
Новости 24 часа

Первый прямой рейс Минск-Кишинёв вылетел 30 октября

БГУ запустил собственный спутник с китайского космодрома «Цзюцюань»

Тела 10 погибших обнаружены на месте крушения Boeing 737 в Индонезии

В Минске пройдёт встреча основной группы Мюнхенской конференции безопасности

Белорусский Шклов и украинский Болград станут городами-побратимами

«Я рада, что могу на сцене это воплотить»: Ирина Еромкина о премьере балета «Анастасия»

«Сейчас идет борьба за вас, за молодёжь». О чём говорили на встрече в честь юбилея комсомола?

«Чудесная инициатива». Президент поддержал инициативу создания парков семейных деревьев

Все новости
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
Ссылка на источник 2
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Прямой авиарейс связал Минск и Кишинёв. Первый борт из белорусской столицы отправился 30 октября в 08:30, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ударил в живот и вывернул палец: в Барановичах избили контролера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика