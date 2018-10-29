Первый прямой рейс Минск-Кишинёв вылетел 30 октября

Новости Беларуси. Прямой авиарейс связал Минск и Кишинёв. Первый борт из белорусской столицы отправился 30 октября в 08:30, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Самолет уже приземлился в международном аэропорту Кишинева. Летать лайнеры будут пять раз в неделю. Время в пути составит примерно 1,5 часа.