ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

После обучения владельцы газифицированных домов получат право самостоятельно проверять дымовые и вентиляционные каналы

30.10.2018 — Разное | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A
>

После обучения владельцы газифицированных домов получат право самостоятельно проверять дымовые и вентиляционные каналы
ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ГАЗА!

Обучающая организация ООО «Стандарт промышленной безопасности» проводит обучение граждан выполнению работ по повторной проверке состояния и прочистке дымоходов и вентиляционных каналов в газифицированных одноквартирных, блокированных жилых домах.

После прохождения данного обучения вы получите право самостоятельно проверять дымовые и вентиляционные каналы в своих домах без ежегодного вызова специализированных организаций

(пп. 43 Правил пользования газом в быту, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь 19.11.2007 г. № 1539 в редакции постановления от 24.12.2013 г. № 1136).

Обучающие курсы рассчитаны на 4 часа, стоимость обучения составляет 20 руб. (оплата на месте, без комиссии). При себе иметь паспорт.

Обучение будет проводиться 8 ноября 2018 года в 17.30 по адресу: г. Пинск, ул. Брестская, 34 (Дом культуры ХК «Пинскдрев»). Справки по телефону 8 (029) 252-36-44. 

УНП 291369269.

Оставить комментарий

« Благодарные пинчане помнят и чтут подвиг солдат и офицеров Иркутско-Пинской дивизии
Новости дня
Новости разные
 
В Брестском районе ищут ушедшую из дома старшеклассницу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика