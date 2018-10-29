После обучения владельцы газифицированных домов получат право самостоятельно проверять дымовые и вентиляционные каналы



ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ГАЗА!

Обучающая организация ООО «Стандарт промышленной безопасности» проводит обучение граждан выполнению работ по повторной проверке состояния и прочистке дымоходов и вентиляционных каналов в газифицированных одноквартирных, блокированных жилых домах.

После прохождения данного обучения вы получите право самостоятельно проверять дымовые и вентиляционные каналы в своих домах без ежегодного вызова специализированных организаций

(пп. 43 Правил пользования газом в быту, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь 19.11.2007 г. № 1539 в редакции постановления от 24.12.2013 г. № 1136).

Обучающие курсы рассчитаны на 4 часа, стоимость обучения составляет 20 руб. (оплата на месте, без комиссии). При себе иметь паспорт.

Обучение будет проводиться 8 ноября 2018 года в 17.30 по адресу: г. Пинск, ул. Брестская, 34 (Дом культуры ХК «Пинскдрев»). Справки по телефону 8 (029) 252-36-44.

УНП 291369269.