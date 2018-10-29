Редкий случай. В Гродно банк ищет клиентку, чтобы вернуть ей недоплаченные деньги

Сотрудники банка в Гродно разыскивают женщину, которой недоплатили 1000 рублей. Подробности рассказывает Блог Гродно s13.ru со ссылкой на службу безопасности «Беларусбанка».





31 августа около 17.00 в отделение № 115 «Беларусбанка» на улице Горького, 91 в Гродно женщина меняла валюту. После того как она забрала деньги, специалист банка сверила суммы — и обнаружила несоответствие, в кассе остались лишняя 1000 белорусских рублей.





Сейчас сотрудники банка разыскивают женщину, чтобы вернуть деньги. Тех, кто узнал ее, просят позвонить по телефону 73−76−20, 73−76−90, +375−29−106−03−28.