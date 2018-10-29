До 50% дешевле. Какие столичные магазины и торговые центры в ноябре будут устраивать распродажи

Столичные универмаги и торговые центры в ноябре продолжат устраивать распродажи товаров — как продовольственных, так и непродовольственных. Об этом сообщили в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома. Скидки будут доходить до 50%.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

К примеру, в ЦУМе купить непродовольственные товары со скидкой в 20% можно в течение 8 дней — 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 ноября.

В каких магазинах и торговых центрах в июле искать скидки? Магазин, ТЦ В какие дни будут скидки Размер скидки ОАО «ЦУМ Минск» 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 ноября до 22% на непродовольственные товары, на продовольственные товары при сумме покупки от 15 рублей — 5% ОАО «ГУМ» 1, 8, 15, 29 ноября 22% на непродовольственные товары (акция «Щедрый день») ОАО «ГУМ» 3−5 ноября 30% на непродовольственные товары (акция «ГУМу 67 лет») ОАО «ГУМ» 22−24 ноября 27% на непродовольственные товары (акция «Черная пятница») ОАО «ГУМ» 2, 9, 16, 30 ноября 25% в секциях непродовольственных товаров для держателей дисконтных карт ТКУП «Универмаг Беларусь» 13, 20, 27 ноября 23% на непродовольственные товары и 5% на продовольственные товары ТКУП «Универмаг Беларусь» 5, 12, 19, 26 ноября 8% на продовольственные товары, для лиц пенсионного возраста при предъявлении пенсионного удостоверения ТКУП «Универмаг Беларусь» 1−4, 8−11, 15−18, 22−25, 29−30 ноября 25% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары для держателей дисконтных карт ООО «Торговый дом «На Немиге» каждую среду, субботу, воскресенье ноября 22% на непродовольственные, 5% на продовольственные товары ООО «Торговый дом «На Немиге» с 5 ноября по 2 декабря 30% на отдельные группы товаров ООО «Торговый дом «На Немиге» каждый четверг, пятницу ноября 25% на непродовольственные, 5% на продовольственные товары УП «Кирмаш» каждую среду, пятницу ноября 22% на непродовольственные товары УП «Кирмаш» каждый понедельник ноября 25% на непродовольственные товары для держателей дисконтных карт ОАО «Алеся» (ул. Старовиленская, 131, ул. Богдановича, 78, ул. Мясникова, 35) каждую пятницу ноября 20% ООО «Старт-Х» (ул. Долгобродская, 26) каждую среду, а также 8 ноября 15% ООО «Старт-Х» (ул. Долгобродская, 26) с 1 по 30 ноября до 30% на отдельные группы товаров ТООО «Северянка» (ул. Ангарская, 38) каждый четверг, субботу ноября 15% на отдельные группы товаров ООО «Вильнюс-1» (ул. Калиновского, 55) каждую среду, субботу ноября 15% на отдельные группы товаров ЗАО «Сандрик» (просп. газеты «Правда», 40) каждый вторник ноября 15% на отдельные группы товаров ЗАО «1000 мелочей» (ул. Калинина, 1) каждый четверг ноября 15% ОДО «Вероника» (ул. Притыцкого, 38) каждый вторник, четверг, пятницу ноября 20% ЗАО «Гаспадар и Гаспадыня» (просп. Независимости, 131/1) каждую среду ноября 20% ТЗАО «Богатырь» (ул. Притыцкого, 32) каждую среду, четверг ноября 15% ЗАО «Лянок» (просп. Независимости, 46) каждую среду, субботу ноября 20% ТЗАО «Пальмира» (ул. Шугаева, 3/1) с 1 по 30 ноября 15% на отдельные группы товаров ЗАО «Сантехоборудование» (ул. Щербакова, 30) 1, 7, 8, 15, 22, 29 ноября 20% (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров) Магазины торгового центра «Столица» 23, 24, 25 скидки от 5 до 50%

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