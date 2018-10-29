До 50% дешевле. Какие столичные магазины и торговые центры в ноябре будут устраивать распродажи

|В каких магазинах и торговых центрах в июле искать скидки?
|Магазин, ТЦ
|В какие дни будут скидки
|Размер скидки
|ОАО «ЦУМ Минск»
|3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 ноября
|до 22% на непродовольственные товары, на продовольственные товары при сумме покупки от 15 рублей — 5%
|ОАО «ГУМ»
|1, 8, 15, 29 ноября
|22% на непродовольственные товары (акция «Щедрый день»)
|ОАО «ГУМ»
|3−5 ноября
|30% на непродовольственные товары (акция «ГУМу 67 лет»)
|ОАО «ГУМ»
|22−24 ноября
|27% на непродовольственные товары (акция «Черная пятница»)
|ОАО «ГУМ»
|2, 9, 16, 30 ноября
|25% в секциях непродовольственных товаров для держателей дисконтных карт
|ТКУП «Универмаг Беларусь»
|13, 20, 27 ноября
|23% на непродовольственные товары и 5% на продовольственные товары
|ТКУП «Универмаг Беларусь»
|5, 12, 19, 26 ноября
|8% на продовольственные товары, для лиц пенсионного возраста при предъявлении пенсионного удостоверения
|ТКУП «Универмаг Беларусь»
|1−4, 8−11, 15−18, 22−25, 29−30 ноября
|25% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары для держателей дисконтных карт
|ООО «Торговый дом «На Немиге»
|каждую среду, субботу, воскресенье ноября
|22% на непродовольственные, 5% на продовольственные товары
|ООО «Торговый дом «На Немиге»
|с 5 ноября по 2 декабря
|30% на отдельные группы товаров
|ООО «Торговый дом «На Немиге»
|каждый четверг, пятницу ноября
|25% на непродовольственные, 5% на продовольственные товары
|УП «Кирмаш»
|каждую среду, пятницу ноября
|22% на непродовольственные товары
|УП «Кирмаш»
|каждый понедельник ноября
|25% на непродовольственные товары для держателей дисконтных карт
|ОАО «Алеся» (ул. Старовиленская, 131, ул. Богдановича, 78, ул. Мясникова, 35)
|каждую пятницу ноября
|20%
|ООО «Старт-Х» (ул. Долгобродская, 26)
|каждую среду, а также 8 ноября
|15%
|ООО «Старт-Х» (ул. Долгобродская, 26)
|с 1 по 30 ноября
|до 30% на отдельные группы товаров
|ТООО «Северянка» (ул. Ангарская, 38)
|каждый четверг, субботу ноября
|15% на отдельные группы товаров
|ООО «Вильнюс-1» (ул. Калиновского, 55)
|каждую среду, субботу ноября
|15% на отдельные группы товаров
|ЗАО «Сандрик» (просп. газеты «Правда», 40)
|каждый вторник ноября
|15% на отдельные группы товаров
|ЗАО «1000 мелочей» (ул. Калинина, 1)
|каждый четверг ноября
|15%
|ОДО «Вероника» (ул. Притыцкого, 38)
|каждый вторник, четверг, пятницу ноября
|20%
|ЗАО «Гаспадар и Гаспадыня» (просп. Независимости, 131/1)
|каждую среду ноября
|20%
|ТЗАО «Богатырь» (ул. Притыцкого, 32)
|каждую среду, четверг ноября
|15%
|ЗАО «Лянок» (просп. Независимости, 46)
|каждую среду, субботу ноября
|20%
|ТЗАО «Пальмира» (ул. Шугаева, 3/1)
|с 1 по 30 ноября
|15% на отдельные группы товаров
|ЗАО «Сантехоборудование» (ул. Щербакова, 30)
|1, 7, 8, 15, 22, 29 ноября
|20% (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров)
|Магазины торгового центра «Столица»
|23, 24, 25
|скидки от 5 до 50%