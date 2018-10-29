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"Изменил своей девушке у нее на глазах". Психолог отвечает читателю, который жалеет о сексе "по пьяни"

30.10.2018 12:45 — Разное | Tut.by  
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Автор письма в отчаянии: он изменил своей девушке практически на ее глазах, но ничего не помнит и не понимает, зачем он вообще это сделал. В чем причина измены и можно ли все исправить, рассказывает психолог.


Потерять близкого человека просто, а вот вернуть эмоциональную связь или найти такую же прочную новую — задача не самая простая. Возможно, не стоит геройствовать и пробовать самостоятельно разобраться с проблемой, которая кажется вам нерешаемой. Мы предлагаем вам профессиональную помощь от психологов из «Центра успешных отношений».

Вы присылаете нам свою историю, а мы публикуем ее с комментариями специалистов. Чтобы мы лучше понимали суть проблемы, пожалуйста, высылайте максимально подробные (разумеется, насколько это уместно лично для вас) рассказы. А мы сделаем все возможное, чтобы хорошее настроение, гармония и покой вернулись в ваш дом. Анонимность писем гарантирована.

Мы ждем ваших писем по адресу lina@tutby.com. Чтобы ваше письмо не потерялось, пожалуйста, укажите в теме письма «Моя история».

— Прошу вас помочь, так как я впадаю, мягко говоря, в отчаяние. Мне 27, бывшей девушке (гражданской жене) — 23 года. Мы знакомы с ней уже 8 лет. После знакомства мы начали встречаться, но в первый раз ничего серьезного не вышло, расстались спустя четыре месяца отношений. У обоих были проблемы психологического характера, связанные с личными и семейными сложностями, поэтому и пути разошлись.

Не общались примерно год. Потом снова оказались в общей компании и спустя какое-то время начали (неожиданно для обоих) крепкие отношения, построенные изначально на дружбе.

Все было прекрасно первый год, на второй, как и у многих, началась притирка, ссоры. Но друг друга мы не бросали и шли на компромиссы, любили — и знали это. Бывало, что я флиртовал с девушками, но ничего серьезного из этого не выливалось, даже и подумать не мог (до сих пор не понимаю, зачем я это делал).

И вот совсем недавно я совершил просто чудовищный поступок. Моя любимая собрала дома компанию подруг. Вышло так, что я очень сильно перепил и помню только пару моментов из произошедшего: первый — как я начинаю «отключаться» за столом, второй — меня из-за двери в комнату куда-то манит пальцем одна из подруг. Все.

Пришел в сознание только от того, что моя девушка в слезах лупит меня и пытается выгнать из дома. Я в шоке и ничего не помню.


По телефонному звонку мужу этой подруги, что манила меня пальцем, я понял, что мы занимались с ней сексом на кухне в тот момент, когда моя девушка и остальные подруги были за стеной. Сам процесс моя бывшая девушка увидела собственными глазами. Прошел месяц, она совершенно избегает меня, хотя я каждую неделю приезжаю и вымаливаю прощения. Я просто в ступоре. Я совершенно не понимаю, как это могло произойти (девушка, с которой я был на кухне, абсолютно ничем не привлекала меня).

Бывшая девушка и ее подруги уверенны, что я был в сознании и все помню. Но, простите, каким нужно быть кретином, чтобы в сознании заниматься сексом с другой девушкой практически на глазах у своей любимой? Я очень люблю свою бывшую девушку, у нас была куча планов, но почему так поступил — просто не понимаю. Ощущение, будто не просто предал любимого человека, а совершил неумышленное убийство. Пожалуйста, помогите, посоветуйте, что мне теперь делать.

Комментарий психолога:


Анна Ефремова, психолог «Центра успешных отношений»

— В вашем письме вы повторяете, что не понимаете свои поступки. Считаете, что у вас крепкие отношения, но почему-то флиртуете с девушками, не понимая, зачем это делаете. Флирт основан на сексуальном интересе, желании и готовности к сексуальным отношениям, но ограничен «на уровне обещаний». Под действием алкоголя, сознание, освободившись от контроля, позволяет проявиться действиям, которые не блокировались в трезвом состоянии.

Не вполне осознанное, желанное, но сдерживаемое, находит выход для удовлетворения, когда ум находится в уязвимом состоянии сознания.

Возможным объяснением может быть ваше упоминание: «Мы снова начали (неожиданно для обоих) крепкие отношения, построенные изначально на дружбе». То, что отношения начинаются с дружбы, это, конечно, здорово, но в любовных отношениях присутствует большая доля страсти (особенно в начале отношений). Была ли она у вас? Были ли вы полностью удовлетворены интимными отношениями с вашей девушкой, или восприятие ее как «хорошего и преданного друга» было сильнее?

Постарайтесь максимально честно ответить на этот вопрос, и тогда вам станет многое понятно. Если в вашей близости был дефицит страсти, то это может быть поправимо (куда сложней выстроить близкие отношения, основываясь только на сексе).

Попробуйте поговорить с любимой девушкой искренне и откровенно, прояснив свои желания и потребности, проговорив готовность трансформировать свои слабости в сильные стороны, реализовав их в ваших отношениях с ней.

 
Теги: знакомства
 
 
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Автор письма в отчаянии: он изменил своей девушке практически на ее глазах, но ничего не помнит и не понимает, зачем он вообще это сделал. В чем причина измены и...
 
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