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"Пройдемся по подиуму, как надо". Близняшки - о спортивной ходьбе, рекорде Европы и Тиме Белорусских

30.10.2018 12:44 — Разное | Tut.by  
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Сестры-близняшки Зубковы занимаются спортивной ходьбой, и старшая из них Анна в год выпуска из школы с юниорским рекордом выиграла чемпионат Европы в своем возрасте. Девушки называют себя «косячными», тренеру приписывают слово «забей» и слушают песни Тимы Белорусских. SPORT.TUT.BY рассказывает, что общего у них с Ольгой Мазуренок, а также — о певческом таланте и походке, как у моделей.


Анна (слева) и Яна Зубковы

«Водятся за нами косяки. Мы просто посмеемся над собой, а тренер пожурит»

В июле 17-летняя Анна Зубкова с юниорским рекордом выиграла чемпионат Европы (U-18) в дисциплине спортивная ходьба. Дистанцию в 5000 м она преодолела за 22 мин. 45,47 сек и опередила ближайшую преследовательницу на 200 м.

— Жаль, что до старта не допустили россиянок, ведь соперничество с ними сейчас позволило бы показать себя еще лучшее время, а в будущем — быть увереннее в конкурентной борьбе, — по-взрослому рассуждает Аня.

Ее личным наставником является Александр Родичев, тренер чемпионки Европы по марафону Ольги Мазуренок. Как и Мазуренок когда-то, Анна учится в школе-училище олимпийского резерва в Плещеницах. К слову, Мазуренок до перехода в марафонцы восемь лет назад тоже была ходочкой. Аня же наоборот ушла из бега вскоре после того, как тренер вдруг попросил ее пройтись по правилам спортивной ходьбы. Заключение было таковым: «Да ты рождена для спортивной ходьбы!»

— Хочется завоевать лицензию на Олимпийские игры 2020 года в Токио, — не скрывает намерений юная Зубкова. За путевку на Игры предстоит поспорить с партнерами по нацкоманде Викторией Рощупкиной, Анной Терлюкевич и Надеждой Дорожук.

У Ани есть сестра-близняшка Яна, и она тоже занимается спортивной ходьбой. Девушек нетрудно различить. Аня лучше развита физически, но дело не в весе, а в мышечном строении.


— А ведь в Пружанах, где живет мама, нас часто путают, и в итоге чемпионкой называют меня, — заметила Яна. — Так было, когда я тренировалась на стадионе. Где-то в 14 лет оценили: тот факт, что мы близнецы — наша изюминка. Стали одеваться одинаково: начиная от платьев и заканчивая куртками.

В отношениях сестер в спорте лидерство явно за Аней. Например, выбирая по какой дорожке бежать во время фотосессии, Аня твердо сказала: «Я на четвертой». Дело в том, что близнецы родились 4 июля, поэтому эта цифра им близка. Яна подчинилась и стала на соседнюю дорожку.

— Все-таки я на десять минут старше Яны, — обернула пример в шутку Аня.

— Аня опытнее меня в спортивной ходьбе, поэтому мне следует прислушиваться к ней, — отметила Яна.


В интервью председателю Белорусской федерации легкой атлетики Вадиму Девятовскому вскоре после победы на юниорском чемпионате Европы Аня назвала Яну ленивой, чем объяснила ее отставание в результатах, и от своих слов в присутствии сестры отказываться не стала:

— Яне не нравится длинная монотонная работа типа кроссов, и пока она не научится терпеть, большого прогресса в результатах добиться не получится. Помню, когда я оказалась в Плещеницах, то быстро поняла, что для собственного развития следует держать темп лидера в нашей группе ходоков. Им была Дана Морозова. Что бы ни делала Дана, мне следовало сделать не меньше. Как итог, удалось ее превзойти.

— Аня — стайер, а я до прихода в спортивную ходьбу бегала спринтерские дистанции, что мне нравилось, — объясняет Яна. — Я не столько жалуюсь, когда речь заходит о кроссах… Да, физически тяжело, но я понимаю, о чем говорит Аня, и стараюсь тянуться за ней. Критика с ее стороны мне помогает.

Сестры Зубковы называют себя «косячными». Объяснить, почему, им сложнее, чем еще раз сказать «ну вот такие мы косячные».

— Водятся за нами косяки, — говорит Аня. — Скажем, ударился ты на тренировке или упал — это ведь тоже косяк. Кто-то другой мог бы расстроиться и злиться. Мы просто посмеемся над собой, а тренер пожурит.

«Тима Белорусских берет музыку 90-х и 2000-х и накладывает поверх биты. Получается круто!»

С конца прошлого учебного года, когда девушки закончили 11-й класс, Яна учится вместе с сестрой в школе-училище олимпийского резерва в Плещеницах и занимается под руководством все того же Александра Родичева. На Яну тренеры обратили внимание по итогам прошлогоднего турнира памяти Карбышева, на котором она в отсутствие Даны Морозовой и сестры заняла третье место в спортивной ходьбе.


— Прежде всего, хотелось, чтобы мной гордился мой первый тренер Сергей Александрович Чайковский. Чтобы понял, что я могу и что я хочу стремиться к чему-то большему, — вспоминает Яна. — Настроилась на то, чтобы провести свою лучшую гонку, что, как оказалось, обернулось приглашением на сбор в Минск. В компании более опытных девочек, которые ходили на тренировках плотной группой, поначалу чувствовала себя детенышем, который сильно отстает. Ходила за несколько метров от лидеров. Сейчас я более-менее могу ходить вместе со всеми… А вообще хочется поблагодарить тренера и нашу федерацию легкой атлетики за то, что поверили в меня.

По словам Ани, она не прилагала усилий для переезда Яны из Пружан в Плещеницы. После следующего заявления в это нетрудно поверить:

— Я не могу подолгу находиться в компании Яны. Бывает, она меня подбешивает тем, что так много времени проводит со мной. Постоянство надоедает, а мы постоянно вместе на учебе. Ну хоть в общежитии вместе не живем. С переездом Яны в училище не стали съезжаться. Я живу в одной комнате с той же девочкой, что и раньше.

Аня и Яна родились в агрогородке Сухополь, росли в Пружанах. Когда им было три года, они потеряли отца.

— Его придавило-задавило на стройке то ли бетонной плитой, то ли еще чем-то, — говорит Аня. — Деталей нам никто не рассказал, а с тех пор столько времени прошло, что… Мы, честно говоря, не помним отца. Мужское внимание и заботу имели от мамы и братьев: один на четыре года старше, второй — на два. Мама одна поднимала нас, а сейчас, выходит, дети выросли. Старший брат часто ездит на заработки в Польшу, мы с Яной тоже уехали из родительского дома и, по правде говоря, надеемся, что теперь мама поживет для себя. Может, встретит мужчину!


Мама Ани и Яны Ольга Васильевна работает в Пружанском райисполкоме, а когда девочки только пошли в школу, она трудилась бухгалтером в ДЮСШ, при которой было отделение по легкой атлетике.

— Только записались мы на легкую атлетику втайне от мамы, которая видела в нас музыкантов, — признается Аня. — Мы были третьеклассниками, когда она отвела нас в музыкальную школу. Я захотела учиться по классу скрипки.

— Я хотела пойти на гитару, — добавила Яна.

— Обеих нас отдали на скрипку, — продолжила Аня. — А со спортом мы познакомились во дворе. Нам всегда нравилось бегать, и как-то по совету учительницы мы попали на тренировку по легкой атлетике к Сергею Чайковскому. То, что было тогда, нельзя назвать серьезным отношением к спорту. Оно появилось только в седьмом-восьмом классе, когда я начала нормально тренироваться сначала под руководством Валентины Адамовны Красько, а затем — снова у Сергея Александровича. В тот период мы с Яной под липовыми предлогами о болезни пропускали занятия в музыкальной школе, а сами ходили на тренировки. Какое-то время наше отсутствие в музыкалке не вызывало подозрений, затем о прогулах сообщили маме. Желание стать спортсменами она не одобрила. Наверное, только когда я выполнила норматив на дистанции 5000 м на звание мастера спорта, мама приняла мой выбор и с тех пор поддерживает.


Музыкальное образование девушек делает их одними из главных звезд в школе-училище в Плещеницах во время торжественных мероприятий. Любимая композиция девушек для исполнения — песня Софии Тарасовой «Сестра».

— Она действительно про нас с Аней, — считает Яна. — Песня начинается со строчек «Между нами в сердце тоненькая нить. — Между нами сотни звезд, рейсов километры». А кульминация произведения — это слова «Любовь и в сердце, и в сознании. — С тобой одним связана дыханием, — Сестра моя». Аня часто далеко от меня и тем не менее готова поддержать в любую минуту, согреть своим теплом. Любим петь эту песню вместе, в два голоса. Звучит очень красиво!

— Нравится творчество Тимы Белорусских, — развила музыкальную тему Аня. — Тексты трех его песен я знаю. Это «Мокрые кроссы», «Незабудка» (обе возглавляют чарт «Яндекс.Музыки». — Прим.ред.) и «Искры». Мне кажется, что в музыке Тимы можно найти отголоски из 90-х и 2000-х, да и в целом эта тенденция просматривается в моде. Тима берет ту музыку и накладывает поверх биты. Получается круто!

«Когда узнают, что я тренируюсь с Мазуренок, реакция такая: «Ого! Ничего себе! Ну ты крутая!»

На прошедших в октябре III летних юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе Анна Зубкова схлопотала дисквалификацию за два круга до завершения гонки, хотя шла первой.

— Конечно, было очень обидно, — говорит Аня. — Я не заметила, как мне дали первое замечание за разовый одновременный отрыв ног от дорожки (считается, что это переход на бег. — Прим.ред.), поэтому не ждала, что следующее, то есть уже четвертое по счету, выведет меня из гонки. Вернувшись в олимпийскую деревню, расплакалась. Меня стали утешать. Бывает, что слова утешения не успокаивают, а наоборот еще больше злят. Но в тот раз они мне помогли. Тренер сказал: «Пусть эта история станет для тебя уроком». Думаю, так оно и будет.

Потом Олегович отвез меня в «Макдональдс». Проводя большую часть времени в Плещеницах, мы толком никуда не можем выбраться. Так что я кайфанула! Давно ничего не ела вроде бургеров. Да, это высоко калорийная еда. В той же картошке фри много масла! Но, знаете, хотелось нарушить правила, съесть чего-то вредного! Ничего страшного, на тренировках лишний вес быстро уходит. Кстати, в плане выбора еды и веса тренер нас не контролирует. Следить за весом и заботиться о здоровье мы должны сами, потому что добиваться поставленных целей — то, что должно мотивировать, прежде всего, нас. Это нужно нам и только потом тренеру.

— В интервью Девятовскому ты приводила слова тренера в минуты, когда тебе нужна поддержка: «Забей, все будет хорошо». Он так и говорит?

— Нет, не так! Это вольная трактовка его слов.


Любопытно, что за три дня до отъезда на юношескую Олимпиаду Аня слегла из-за ангины и на фоне ослабленного иммунитета все равно шла первой в гонке. Вам это ничего не напоминает? На недавнем чемпионате Европы Ольга Мазуренок, еще одна подопечная Родичева, бежала с кровотечением из носа.

— Помню, когда узнала, что мой тренер готовит Мазуренок, была шокирована, — рассказывает Аня. — Меня переполняет гордость за наставника, и я очень рада, что во время сборов мы с Ольгой тренируемся вместе. Когда другие девочки, необязательно спортсменки, узнают об этом, реакция такая: «Ого! Ничего себе! Ну ты крутая!» Я скромничаю, хотя для меня это многое значит. Ольга сильная духом. Думаю, в этом есть частичка от Олеговича.

— Если сестра равняется на Олю, то для меня на первом месте Аня, — сказала Яна. Ее на заграничные сборы пока не берут. Ждут, когда проявит себя и заслужит поездку с командой.

— Тренер говорит, что техника ходьбы у меня лучше, чем у Ани, — рада отметить она.

— У каждого ходока своя техника, так что тут все очень условно. Хотя мне следует больше задействовать мышцы бедер, — пояснила Аня. — Часто во время гонок испытываю дискомфорт, когда они нагружены. В какой-то момент вольно-невольно бедра «выключаются». Нестрашно, в этом аспекте еще смогу добавить, чтобы идти быстрее.

— Ходите вы, как манекенщицы по подиуму.

— Да, только быстро. Мы с девушками-ходочками шутим, что можем пойти в модели! По дистанции идем ровно, что, как я понимаю, важно и для дефиле. Так что, думаю, пройдемся по подиуму, как надо. Показ коллекции одежды Дарьи Домрачевой? Если бы меня позвали выступить в роли модели, то с удовольствием согласилась бы. Это круто, все дела!

 
Теги: Минск
 
 
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Сестры-близняшки Зубковы занимаются спортивной ходьбой, и старшая из них Анна в год выпуска из школы с юниорским рекордом выиграла чемпионат Европы. SPORT.TUT.BY...
 
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