В Беларуси усилят контроль за ценами





Данное распоряжение дал премьер-министр страны Сергей Румас сегодня, 30 октября, на заседании Президиума Совета Министров.

На мероприятии рассматривались итоги работы экономики за январь-сентябрь, передает БЕЛТА .

На заседании отметили, что инфляция находится в допустимых пределах – на уровне в 3,7% к декабрю 2017 года. Прогноз составлял не более 4,3%.

«В сентябре произошел резкий рост на 0,8%, а до конца года еще два месяца. Прошу взять под усиленный контроль ситуацию с ценами», - поручил Румас.

Важнейшие экономические показатели по итогам января-сентября находятся в рамках прогнозных значений. Например, темп экономического роста составил 103,7%, а прогноз составлял 103,3%.