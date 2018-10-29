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В Беларуси усилят контроль за ценами
30.10.2018 12:34 — Разное | Ежедневник
Данное распоряжение дал премьер-министр страны Сергей Румас сегодня, 30 октября, на заседании Президиума Совета Министров.
На мероприятии рассматривались итоги работы экономики за январь-сентябрь, передает
На заседании отметили, что инфляция находится в допустимых пределах – на уровне в 3,7% к декабрю 2017 года. Прогноз составлял не более 4,3%.
«В сентябре произошел резкий рост на 0,8%, а до конца года еще два месяца. Прошу взять под усиленный контроль ситуацию с ценами», - поручил Румас.
Важнейшие экономические показатели по итогам января-сентября находятся в рамках прогнозных значений. Например, темп экономического роста составил 103,7%, а прогноз составлял 103,3%.
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Данное распоряжение дал премьер-министр страны Сергей Румас 30 октября на заседании Президиума Совета Министров.
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