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Чистить правильно: 99% белорусов имеют больные зубы

30.10.2018 12:58 — Разное | БДГ  
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Беларусь входит в число стран с высокой распространенностью кариеса и болезней периодонта. По статистике поражение зубов выявляется у 99% белорусов. Кандидат медицинских наук, клинический директор бренда R.O.C.S. Андрей Акулович рассказал об особенностях ферментативной чистки полости рта.

Осветлить зубы можно целым рядом средств, в состав которых входят перекиси, кислоты или грубый абразив, но все они агрессивно воздействуют на зуб и могут привести к механическому повреждению эмали. Однако существует еще одна группа компонентов в составе зубных паст, которые способствуют эффективному осветлению зубов, но при этом обладают мягким воздействием на зубную эмаль – ферменты.

«Натуральные ферменты имеют схожий с зубным налетом состав – все это белковые соединения, поэтому ферменту проще «размягчить» окрашенный зубной налет. Это позволяет полностью удалить его в процессе чистки благодаря воздействию зубной щетки, - отметил Андрей Акулович. - Такие ферменты как бромелаин, добываемый из ананаса, препятствуют образованию зубного налета и снимают воспаление десен».

Ферменты  оказывают еще одно положительное воздействие: качественно очищенный от налета зуб наиболее восприимчив к воздействию кальция, фосфора и магния, обычно входящих в состав зубной пасты. Это способствует   реминерализации (восстановлению минерального баланса) как здоровой эмали, так и начальных очагов кариозного поражения.

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В среднем у взрослого белоруса 13 зубов, пораженных кариесом. В странах Евросоюза этот показатель варьируется от 11 до 19 зубов.

 
 
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Беларусь входит в число стран с высокой распространенностью кариеса и болезней периодонта. По статистике поражение зубов выявляется у 99% белорусов.
 
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