|
Опубликовано фото подъемного крана, упавшего на палубу "Адмирала Кузнецова"
Стали известны подробности инцидента с плавучим доком ПД-50, который
Кран упал на ремонтируемую палубу тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». На месте падения крана палуба
«Объемы ущерба мы сейчас оцениваем. На палубу упал кран, с высоты примерно 15 м, понятно, что там есть и повреждения корпуса, и повреждения палубы, но к счастью, это произошло на тех участках, которые не связаны с эксплуатацией какого-то „жизненно важного“ оборудования крейсера», —
По всей вероятности, «Адмирал Кузнецов» не был застрахован. Стандартная практика такова, что военные корабли, самолеты, имущество Минобороны РФ не страхуются,
Инцидент произошел из-за сбоя в подаче электричества. Вода начала поступать в правую часть дока, это вызвало крен, а после — резкое погружение под воду.
По предварительной версии, затопление это
Напомним, двое рабочих остаются в больницах, двое получили амбулаторную помощь, еще один человек пропал без вести.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На месте падения крана палуба была вскрыта.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)