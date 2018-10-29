﻿ Опубликовано фото подъемного крана, упавшего на палубу "Адмирала Кузнецова". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Опубликовано фото подъемного крана, упавшего на палубу "Адмирала Кузнецова"

30.10.2018 13:03 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Стали известны подробности инцидента с плавучим доком ПД-50, который утонул в ночь с 29 на 30 октября в Мурманске. Также очевидцы опубликовали фотографию крана, упавшего на палубу «Адмирала Кузнецова».


Фото: airbase.ru

Кран упал на ремонтируемую палубу тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». На месте падения крана палуба была вскрыта, поэтому от удара пострадало внутреннее оборудование крейсера.

«Объемы ущерба мы сейчас оцениваем. На палубу упал кран, с высоты примерно 15 м, понятно, что там есть и повреждения корпуса, и повреждения палубы, но к счастью, это произошло на тех участках, которые не связаны с эксплуатацией какого-то „жизненно важного“ оборудования крейсера», — сказал глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

По всей вероятности, «Адмирал Кузнецов» не был застрахован. Стандартная практика такова, что военные корабли, самолеты, имущество Минобороны РФ не страхуются, пояснил ТАСС президент Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) Николай Галушин.

Инцидент произошел из-за сбоя в подаче электричества. Вода начала поступать в правую часть дока, это вызвало крен, а после — резкое погружение под воду.

По предварительной версии, затопление это было вызвано нарушением правил эксплуатации судоподъемных сооружений. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ».

Напомним, двое рабочих остаются в больницах, двое получили амбулаторную помощь, еще один человек пропал без вести.

Читайте также: Появилось фото китайской подлодки неизвестного типа

 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Галкина о белорусских мужчинах: "Мне на соотечественников не везло. Кажется, что немного инопланетяне"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика