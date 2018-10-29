Стали известны подробности инцидента с плавучим доком ПД-50, который утонул в ночь с 29 на 30 октября в Мурманске. Также очевидцы опубликовали фотографию крана, упавшего на палубу «Адмирала Кузнецова».



Фото: airbase.ru

Кран упал на ремонтируемую палубу тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». На месте падения крана палуба была вскрыта , поэтому от удара пострадало внутреннее оборудование крейсера.

«Объемы ущерба мы сейчас оцениваем. На палубу упал кран, с высоты примерно 15 м, понятно, что там есть и повреждения корпуса, и повреждения палубы, но к счастью, это произошло на тех участках, которые не связаны с эксплуатацией какого-то „жизненно важного“ оборудования крейсера», — сказал глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

По всей вероятности, «Адмирал Кузнецов» не был застрахован. Стандартная практика такова, что военные корабли, самолеты, имущество Минобороны РФ не страхуются, пояснил ТАСС президент Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) Николай Галушин.

Инцидент произошел из-за сбоя в подаче электричества. Вода начала поступать в правую часть дока, это вызвало крен, а после — резкое погружение под воду.

По предварительной версии, затопление это было вызвано нарушением правил эксплуатации судоподъемных сооружений. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ».

Напомним, двое рабочих остаются в больницах, двое получили амбулаторную помощь, еще один человек пропал без вести.

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