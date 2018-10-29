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Галкина о белорусских мужчинах: "Мне на соотечественников не везло. Кажется, что немного инопланетяне"

30.10.2018 13:00 — Разное | Tut.by  
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Лидер сборной Беларуси по художественной гимнастике Екатерина Галкина рассказала о своих отношениях с мужчинами.


Фото: Прессбол

— К тебе часто подкатывают молодые люди?

— Регулярно. Причем в самых разных местах. Даже на улице. Как-то стояла и ждала такси. Подошел парень. Вот, мол, такая красивая и на ветру — как бы не заболеть, могу подвезти. Я провела первичный осмотр с головы до ног — вроде приятный человек. Ну хорошо. Пару раз потом попили кофе.

— И?

— Сошло на нет. Не люблю мажоров. Начинают хвастаться знакомствами, «а вот какая машина, а вот я вчера круто побухал». Мне это неинтересно. А больше тем для разговора у него и не было.

— Есть же и другой вариант. Возьмем Минский автомобильный завод.

— Нет!

— Рабочие ребята совсем не мажоры.

— Мне кажется, каждый ищет человека, близкого ему по духу. Я всю жизнь пашу и знаю цену деньгам. Хочется построить какой-то плацдарм для семьи, и моя половина должна быть такой же целеустремленной. Искать возможности, становиться хорошим специалистом, зарабатывать. Прежде всего мужчина должен уважать женщину. Быть самодостаточным. Нытиков не переношу. Мне нравятся мужчины с чувством юмора, которые никогда не дадут повода подумать, что их съедают проблемы. Еще важно, чтобы человек был добрым и искренним.

— Давай лучше о мужчинах, на которых можно положиться.

— Таких нет! Если честно, мне как-то в этом плане на соотечественников не везло. Хотя, наверное, просто не встретила своего человека. В любом случае хотела бы, чтобы он был из наших. Много времени провожу за рубежом, иностранцы тоже как-то не вдохновляют.

Скажем, итальянцы слишком себялюбивые. В центре солнечной системы он, а вокруг крутятся все остальные. Хотя, конечно, глупо считать, что представители каждой нации обладают одними и теми же качествами. Просто, наверное, мне такие попадались.

Но итальянцы все равно понапористее. Наши вроде бы свои, должны быть понятными, однако каждый раз кажется, что немного инопланетяне.

— Это как?

— Человек от тебя чего-то хочет, но ничего не желает для этого делать. Это и есть наша пресловутая «памяркоўнасць».

— Они-то знают, чего от тебя хотят.

— Мужчины должны понимать, что главенствующий фактор для нас — не слова, а действия. Говорить научились все, следуя известному правилу, что женщина любит ушами. Это верно, но лишь в какой-то мере. Мужчину характеризуют поступки.

 
 
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Лидер сборной Беларуси по художественной гимнастике Екатерина Галкина рассказала о своих отношениях с мужчинами.
 
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