Лукашенко распорядился подарить каждой семье по белорусскому флагу.





Такое предложение сделала аспирант института биоорганической химии Национальной академии наук Беларуси Анастасия Лапко. На встречу с президентом во Дворец независимости она принесла белорусский флаг, с которым покорила Эльбрус и Килиманджаро, передает телеканал ОНТ . Девушка отметила, что не может подарить этот флаг главе государства, так как он является реликвией в ее семье. Президент в ответ пошутил: «Какая жадная. Когда вы держали флаг в руках, думал, ну хоть подержать дашь, пощупать?».

Президент заявил, что будет счастлив, если в каждой семьей белорусский флаг станет реликвией: «Это хорошая идея, мы не просто подумаем, а реализуем ее. Только надо иметь в виду, что в нашей нынешней жизни, противоречивой, не все семьи захотят получить этот флаг. К сожалению, у нас есть и другие. Но не будем на них зацикливаться. Господь им судья. Но подавляющее большинство людей с удовольствием возьмут этот флаг».

После этого президент обратился к главе своей администрации Наталье Кочановой, чтобы эту инициативу реализовали.

Кроме того, президенту предложили присвоить Дворцу независимости статус историко-культурной ценности. Глава государства не исключил такой возможности, сообщает пресс-служба главы государства.

«Пройдем этот путь спокойно. Есть определенные процедуры, и если данная идея будет поддержана до президента, я соглашусь», — сказал Александр Лукашенко.