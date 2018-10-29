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В Островце два незнакомых друг с другом человека обокрали магазины, располагающиеся по-соседству

30.10.2018 — Разное | Светлы шлях  
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Минувшие выходные прошли в области спокойно, серьёзных происшествий не зафиксировано, имели место лишь единичные кражи. Так, вчера в Островце двое граждан не действуя сообща похитили из трёх магазинов несколько единиц товара.
В Островце два незнакомых друг с другом человека обокрали магазины, располагающиеся по-соседству

Мужчина 1972 года рождения около часа дня воскресенья пришёл в магазин спортивной одежды. Там ему очень приглянулся классический костюм «Адидас», который он не заметно забрал с полки, далее злоумышленник переключился на рыболовную тематику. Фактически в соседнем павильоне подозреваемый по отработанной в спортивном магазине схеме смог незаметно от продавца похитить ещё и зимний костюм для рыбалки. Однако как оказалось, сотрудники торговых объектов хоть и не сразу, но спустя десяток минут обнаружили пропажу сообщили в милицию, и фактически по горячим следам похититель костюмов вместе с товаром был задержан.

А в то время, когда первого злоумышленника задерживали, неподалёку уже мужчина 1969 года рождения также попытался совершить кражу. Однако, этот гражданин зашёл в магазин компьютерной техники и прихватил с собой портативную музыкальную колонку. Вскоре и этот человек был задержан. Сейчас в отношении данных лиц возбуждены уголовные дела по статье «Кража», похищенное изъято.

Ярослав Василевский, официальный представитель УВД Гродненского облисполкома


uvd.grodno.by

 
 
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Минувшие выходные прошли в области спокойно, серьёзных происшествий не зафиксировано, имели место лишь единичные кражи. Так, вчера в Островце двое граждан не...
 
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