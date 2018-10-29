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Новый Mercedes GLE обзавелся базовой дизельной "четверкой" мощностью 245 сил
Для представленного ранее этой осенью кроссовера
Первым дизелем в гамме нового GLE стала двухлитровая «четверка» на модификации GLE 300 d 4Matic, развивающая 245 лошадиных сил и 500 Нм крутящего момента. Как и на бензиновом GLE 450 4Matic, стандартной коробкой является 9-ступенчатый «автомат», заявлений расход в комбинированном цикле — 6,1−6,4 л на 100 км. Цены на дизельный GLE начинаются от 65 807 евро, в то время как бензиновая версия без малого на 7000 евро дороже.
Среди доступных для GLE опций (с их полным набором стоимость кроссовера запросто превысит отметку в 100 000 евро) — пневмоподвеска Airmatic, активная гидропневматическая подвеска E-Active Body Control (жесткость пружин и сила демпфирования могут регулироваться индивидуально на каждом колесе), пакет Off-Road с понижающей и повышающей передачами, а также знакомая по S-классу система управления комфортом Energizing, помимо всего прочего регулирующая освещение в салоне и предлагающая различные режимы работы массажера в кресле.
До Беларуси новый GLE должен добраться в первой половине следующего года.
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В Европе стартовали продажи нового Mercedes GLE. Кроссовер доступен с двумя моторами на выбор, а в Беларуси должен появиться в первой половине следующего года.
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