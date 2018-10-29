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Власти озадачились резким ростом цен в сентябре и взяли ситуацию с инфляцией под усиленный контроль
Премьер-министр Сергей Румас поручил усилить контроль за ситуацией с ценами. Об этом он заявил сегодня на заседании Совмина, где рассмотрены итоги работы экономики в январе-сентябре,
«Инфляция находится в заданных параметрах — 3,7% к декабрю 2017 года при прогнозе на девять месяцев не более 4,3%. В сентябре произошел резкий рост на 0,8%, до конца года еще два месяца. Прошу министра антимонопольного регулирования и торговли, всех руководителей взять под усиленный контроль ситуацию с ценами», — сказал Сергей Румас.
Напомним, в Беларуси в сентябре
По итогам этого года инфляция в Беларуси,
Ранее Александр Лукашенко
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Премьер-министр Сергей Румас поручил усилить контроль за ситуацией с ценами.
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