Власти озадачились резким ростом цен в сентябре и взяли ситуацию с инфляцией под усиленный контроль

Премьер-министр Сергей Румас поручил усилить контроль за ситуацией с ценами. Об этом он заявил сегодня на заседании Совмина, где рассмотрены итоги работы экономики в январе-сентябре, сообщает пресс-служба правительства.



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«Инфляция находится в заданных параметрах — 3,7% к декабрю 2017 года при прогнозе на девять месяцев не более 4,3%. В сентябре произошел резкий рост на 0,8%, до конца года еще два месяца. Прошу министра антимонопольного регулирования и торговли, всех руководителей взять под усиленный контроль ситуацию с ценами», — сказал Сергей Румас.

Напомним, в Беларуси в сентябре ускорилась годовая инфляция. Произошло это в том числе из-за подорожавшего мяса, а также подскочивших цен на топливо, услуги высшего образования и связи.

По итогам этого года инфляция в Беларуси, прогнозируют власти, не должна превысить 6%.

Ранее Александр Лукашенко поставил перед правительством задачу к концу нынешней пятилетки снизить инфляцию до 3−4% в год. По его мнению, сейчас нет оснований для роста цен. «В этом году 5−6% мы должны по стране иметь инфляцию. В следующем — 4−5%. Мы должны выйти на 3−4%. Не надо 1,5%, как в Европе или в Америке. Потому что инфляция — это тоже чья-то заработная плата. И мы еще не настолько сегодня нащупали рыночным образом ту цену, при которой будет рентабельной та или иная продукция. Поэтому пускай будет 3−4% к концу пятилетки», — заявил Александр Лукашенко.