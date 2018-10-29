Бесконечный шлейф зла. Почему 18-летний парень стал убивать сверстников?

На самом деле пострадавших во много раз больше. Это родные, одним из которых теперь придётся жить воспоминаниями о тех, кого нет, другим предстоит поддерживать искалеченных юношей и девушек. Да, собственно, ударило всех – всю Керчь, весь Крым, всю страну.

Ржавые гвозди

Зло, оказывается, имеет и свой шлейф трагедии. Сначала мать «керченского стрелка» Владислава Рослякова, ужаснувшись тому, что сделал сын, попыталась выброситься из окна. Женщину успели остановить. А вот 20-летнего Армена Бадаляна, узнавшего, что на борту самолёта МЧС умерла любимая девушка – Виктория Демчук, не удержал никто. До этого он сидел в больничном коридоре, ожидая окончания операции (ногу девушке спасти не удалось), потом дежурил у её постели вместе с родителями Виктории. А когда сообщили, что до Москвы её не довезли, написал у себя на страничке в соцсети: «Я тебя люблю, навсегда вместе» – и шагнул в окно. Врачам удалось спасти парню жизнь, но у него серьёзная травма позвоночника.

Викторию, как и большинст­во своих жертв, убийца не знал. 18-летний Владислав Росляков – студент-тихоня: ни близких друзей, ни явных врагов. Он принёс в колледж две бомбы. К счастью, успел взорвать только одну – в буфете, где в это время было много студентов. Врачи из тел доставали ржавые гвозди, арматуру – смерть, нарезанную и упакованную в бомбу. А ещё он расстреливал молодых людей и их педагогов из ружья.

Раненых было так много, что врачи скорой в первую секунду даже не сообразили, как оперативно всех доставить в больницу. На помощь пришли сотрудники МЧС, которые предложили положить истекающих кровью ребят в грузовик. Двоих детей повезли в открытом кузове. А за рулём был Александр, который просто проезжал мимо. Увидев, что творится, он развернулся и по­спешил на помощь.

Следствию предстоит ответить на многие вопросы. Например, как Рослякову удалось абсолютно легально получить разрешение на оружие? Где он нашёл деньги на свой страшный замысел? Известно, что 20 тыс. он украл у бабушки, это были её «гробовые». Но специалисты подсчитали, что на оружие, сейф для него, 150 патронов, лицензию и пр. «стрелку» надо было минимум 40 тыс. По-прежнему неизвестно, где убийца взял взрывчатку. По одной из неофициальных версий, он вынул её из снаряда времён ВОВ – их до сих пор находят в Крыму. Также компоненты для бомбы Росляков, вероятно, мог взять на судостроительном заводе, где летом проходил практику.

Вещи сжег, сейф закопал. Что хотел скрыть керченский убийца? Подробнее

Кому нужно тело?

За телом убийцы в морг до сих пор не пришли. Некому: мать сейчас в психиатрической больнице. Там часто бывает и отец, он стал инвалидом после травмы головы.

Тем временем появились новые подробности о самом Владиславе Рослякове. Для начала поползли слухи о том, что метким стрелком он стал… в «Артеке». Стала мелькать даже якобы его фотография, сделанная в знаменитом лагере. Но слухи опроверг директор МДЦ «Артек» Алексей Каспржак – Росляков никогда там не был.

А вот тема «был ли мальчик» – точнее, юноша, которого незадолго до бойни якобы встретил Владислав (да ещё что-то от него получил), – пока активно обсуждается. Вроде бы мельк­нул какой-то парень на видео­записи рядом с «керченским стрелком». Следственная группа изучает все версии. Параллельно ищут укромные места, которые Росляков мог использовать для экспериментов со взрывчаткой. Кстати, в одном из заброшенных зданий неподалёку были найдены детали взрывного устройства и банка с оружейным маслом. Нашли также место, где накануне он сжёг свои личные вещи – ноутбук, тетради, фотографии, телефон, нож.

Возможно, частично на вопрос, почему 18-летний парень пошёл взрывать и отстреливать, ответит посмертная психологическая экспертиза, назначенная следствием. А тем временем адвокат Виолетта Волкова заявила, что покойному Рослякову положен и защитник – мол, проконтролирует, насколько тщательно и корректно проводится судебный процесс.

...Как и было обещано, право­охранители теперь дежурят в каждом учебном заведении Крыма. Решили возобновить занятия и в колледже. Правда, матери и отцы убитых не понимают, как в этот двор теперь можно войти. Может быть, только для того, чтобы поплакать у памятника или помолиться в часовне, которые построят в память об их детях.

Вычислит ли убийцу искусственный интеллект?

Кто может заранее распознать, что подросток решился на расправу?

Нейросеть на страже

«До сегодняшнего дня путь массового убийцы (террориста) всегда анализировался пост­фактум. Мы в лаборатории проекта НейроБ впервые готовы приставку «пост-» заменить на «пред-», чтобы пред­ отвращать переход будущими росляковыми точки невозврата, – рассказал «АиФ» директор по инновациям IT-кластера Физтехпарк в Долгопрудном Сергей Ручьев. – Нейросеть уже научилась отслеживать не только опасный контент в Интернете, но и людей, которые попадают под его влияние. Ненависть, отчаяние всегда оставляют за собой мая­ки, маркеры, свою символику и сигналы. Мы скармливаем НейроБу колоссальные массивы необработанных новостных лент и личных персональных хроник главных соцсетей. А цель – чтобы робот мог видеть то, чего не видит человек. Мельчайшие нюансы письма, настроения визуального ряда, характерные обороты речи на текстовом уровне.

За основу мы взяли исследования уровня жизнестойкости (hardiness) подростка. Это относительно новый термин западной психологии, которым определяют эмоциональную готовность человека к отчаянным жестам, поступкам. Это своеобразный реагент или антитела для будущих маньяков, серийных убийц, садистов. Чем ниже уровень hardiness, тем плотнее нужно «сесть на хвост» подозреваемому, фиксируя каждое слово, жест, лайк, каждое фото в соцсетях. Возможно, перед нами тихоня, готовый обрести голос ценой в десятки невинных жизней, или просто человек депрессивный.

Далее маркированные данные о подозреваемом надо ­передавать силовикам. Конечно, любые действия после такого исследования поставят под вопрос соблюдение прав человека и презумпции невиновности. Но в случае «керченского стрелка» он, несомненно, был бы выявлен и определённым образом маркирован нейросетью. Но на сегодняшний день подобными системами пока никто из серьёзных структур не интересуется.

«Ключи» психолога

– Внешне определить, что некий молодой человек склонен взяться за оружие, крайне трудно, – говорит директор Школы cовременных психотехнологий Александр Мымрин. – Но у психологов тут есть «ключи доступа». «Керченский стрелок», видимо, заранее был готов к тому, чтобы не только убить других, но и покончить с собой. Когда человек решается на подобное ритуальное самоубийст­во, он смотрит, ходит, двигается, дышит, говорит уже как-то «не так». Учителей и родителей должна насторожить нетипичность поведения подростка – несовпадение произносимых им слов и позы, жестов, мимики, манеры говорить.

Психическая ненормальность необязательно выразится в конфликтности и агрессивности. Надо быть внимательным и распознавать признаки некрофильского характера: любовь ко всему мёртвому, стремление превращать живое в неживое. Зачастую причина такой патологии – гордыня или, напротив, чувство собственной неполноценности, а как следст­вие – противопоставление себя остальному миру. «Мир меня не понимает, значит, надо убить себя или уничтожить мир», – думает «стрелок». Эти мысли можно «прочитать» в его микродвижениях и реакциях на обыденные вещи.