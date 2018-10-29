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Захар Прилепин: Могут ли пенсионеры жить в центре города?

30.10.2018 13:14 — Разное | Аргументы и факты  
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Захар Прилепин: Могут ли пенсионеры жить в центре города?
Захар Прилепин. © / Виталий Белоусов / РИА Новости

«Классическая капиталистическая модель развития города не предполагает, что в его центре могут жить пенсионеры и люди с доходом ниже среднего», – поясняет 31-летний автор. И высказывает предположение: если ввести для стариков налог на имущество, это заставит их переселиться в «более дешёвые квартиры». Таким образом, по мысли юного «эффективного менеджера», из центра города исчезнут «маргинальные э­лементы».

Захар Прилепин, писатель:

Как-то я был в одном немецком городе. Мой гид, местный житель, рассказал, что коренные немцы в центре уже не живут – все пенсионеры, всю жизнь работавшие на благо новой Германии, были выселены на окраины. Тогда меня это крайне удивило: «Надо же, богатейшая страна Европы, а так поступает со своими стариками. Неужели такое начнётся в России?» И вот это действительно начинается и у нас.

В чём причина происходящего? В том, что, несмотря на многочисленные крики нашей либеральной интеллигенции, что, мол, Россия строит милитаристское государство на патриотических скрепах, в реальности ничего подобного не происходит. Россия строит ультралиберальное государство, абсолютно вписанное в политический и экономический общемировой контекст, сформированный в начале и середине 90-х. Единст­венная религия в этом новом дивном мире – религия рентабельности. В ней не существует ни трудящихся, ни пенсионеров, ни ветеранов, ни многодетных с­емей. Всё это  излишняя нагрузка на кошелёк состоятельной буржуазии, которой и принадлежит большая часть мировых богатств. И если живущий в центре мегаполиса пенсионер вдруг оказался на пути их обогащения, то он должен быть выселен.

Захар Прилепин: Могут ли пенсионеры жить в центре города?

АиФ/ Рисунок Андрея Дорофеева

Чем скорее граждане осознают эту смену приоритетов, тем лучше для них. Пока же они пребывают в неком мифологическом бытии. Им кажется, что государство по-прежнему заботится о своих гражданах, как это было в годы СССР, который они так усердно ругают. Но, сколько бы советскую власть ни обвиняли в самых чудовищных грехах, нужно помнить, что она никогда не позволяла себе обращаться с пенсионерами подобным образом. А сейчас пришло другое время. И парадоксально, что либералы, создавшие такой порядок, сейчас начнут одними из первых протестовать: «Посмотрите, что делает с вами отвратительная тоталитарная государственная машина», – хотя именно они и ответственны за появление всего того, с чем мы сегодня имеем дело.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

 
 
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