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В Могилевской области возбуждены уголовные дела по фактам блокирования компьютерной информации — за расшифровку требовали биткоины

30.10.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
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В Могилевской области возбуждены уголовные дела по фактам блокирования компьютерной информации — за расшифровку требовали биткоиныС начала года в Могилевской области возбуждено 15 уголовных дел по фактам блокирования компьютерной информации с последующим требованием заплатить за ее расшифровку. В том числе и криптовалютой.

Как сообщил начальник отдела по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий  УВД облисполкома Роман Романенко, в Горках возбуждено уголовное дело в отношении неустановленного лица, которое на почтовый ящик местной организации отправило электронное письмо, содержащее файл с вредоносной компьютерной программой. После открытия файла работа компьютера была заблокирована, произошло шифрование информации. За расшифровку злоумышленники потребовали биткоины.

— Подобный случай произошел и в областном центре. Требование разблокировки — опять же криптовалюта, — рассказал Роман Романенко.  — Вредоносы-вымогатели шифруют файлы на компьютере жертвы, после чего требуют выкупа за ключ дешифровки. Наиболее успешным вредоносом такого рода на сегодняшний день является CryptoWall. В большинстве случаев компьютер заражается из-за безалаберности самого пользователя, который, например, зачем-то открывает вложения в подозрительных письмах. В большинстве случаев у пользователя всего два варианта —  заплатить выкуп либо начисто отформатировать диск.

Для взлома, отмечают правоохранители, злоумышленники используют слабости в паролях доступа или отправляют на электронный адрес организаций замаскированные под служебные документы письма, которые содержат вредоносный исполняемый код, позволяющий получить несанкционированный доступ. После шифрования файлов расшифровать их без наличия соответствующего ключа практически невозможно.

Обычно злоумышленники оставляют инструкции  с дальнейшими действиями, сообщают реквизиты платежных систем, чаще всего — российских с довольно высокой степенью анонимности. Но и после оплаты владельцам заблокированной информации ничего не гарантировано.

— Платить либо не платить в каждой ситуации решать самим владельцам информации, однако мы советуем по каждому такому факту обращаться в районные отделы милиции либо областной отдел по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий, — говорит Роман Романенко.

Сотрудники милиции рекомендуют соблюдать правила информационной безопасности:

1. Использовать сложные пароли, состоящие из букв и цифр;

2. По возможности не подключать компьютеры, содержащие важную информацию к интернету, а если без этого не обойтись — не использовать для организации совместного доступа стандартные настройки службы удаленного рабочего стола.

3. Обязательно создавать резервные копии важной информации на другие носители.

4. Определить четкий круг лиц, допущенных к важной информации и при кадровых перестановках  менять пароли.

5. Не запускать на компьютерах файлы, полученные из неизвестных источников. Не открывать файлы с активным содержимым, полученные по электронной почте, как бы они не назвались.

6. Не посещать на компьютерах с важной информацией неизвестные сайты с подозрительным содержимым.

mogilevnews.by

 
Теги: Курсы валют
 
 
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С начала года в Могилевской области возбуждено 15 уголовных дел по фактам блокирования компьютерной информации с последующим требованием заплатить за
 
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