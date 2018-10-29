В Беларуси намерены предложить меры для развития регионов со сложной экономической ситуацией





Правительство предложит кардинальные меры для развития регионов со сложной экономической ситуацией, сообщил министр экономики Дмитрий Крутой.

Предполагается, что регионы со сложной экономической ситуацией могут получить специальные преференции и бюджетную самостоятельность, облисполкомам запретят доводить им целевые показатели. По предварительной оценке, будет выделено 33 таких района, где есть проблемы с занятостью, уровнем зарплаты, привлечением инвестиций, сообщает БЕЛТА .

"В программе правительства для проработки закладывается вопрос установления общих дополнительных преференциальных условий для таких районов. Например, предлагается установить запрет на доведение показателей со стороны облисполкомов, а также ввести упрощенные условия отчуждения неиспользуемого госимущества в обмен, грубо говоря, на создание минимум двух рабочих мест без дополнительных условий и обременений", - рассказал Дмитрий Крутой.

Среди предлагаемых мер также пятилетний мораторий на проверки создаваемых малых и средних промышленных предприятий в этих районах. Также есть идея до 2025 года ввести бюджетную самостоятельность в части сохранения в бюджете основных видов налогов без сокращения дотаций из республиканского бюджета