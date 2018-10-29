«Больны равнодушием». Мнение Полины Иванушкиной

Хотя как скажешь их в ситуации, когда жизнь в очередной раз доказала свою хрупкость и непредсказуемость?

Прирождённые убийцы – росляковы, гитлеры, чикатилы, люди, копящийся гной внутри которых топит их самих и забрызгивает попавших под руку, были и будут всегда. Мы можем прятаться от этого знания или прятаться от них. Как раньше. А можем сместить фокус. И посмотреть на себя. Мы не изменим других. Но можем изменить себя. Мы можем наконец начать учиться. Да, уже на своих ошибках – материала, увы, достаточно. Или хотя бы посмотреть, как у них. Мать стрелка из школы «Колумбайн» выступает на конференции TED, открыто перед всем миром осмысливая случившееся. После стрельбы в Коннектикуте организовано движение Sandy Hook Promise – общественная инициатива по предотвращению подобных трагедий. Что у нас? У нас, наверное, перезаключат договоры на поставку рамок-детекторов в школах…



Бесконечный шлейф зла. Почему 18-летний парень стал убивать сверстников? Подробнее

Гитлер не смог бы сам организовать сеть освенцимов по всей Европе. Сталин не смог бы (как иронизировал Довлатов) собственноручно написать все те три миллиона доносов. Росляков и другие школьные стрелки не смогли бы дойти до финала, если бы мы их вовремя остановили. Но мы этого не сделали.

Мы должны и можем остановить насилие в школе и в обществе – с самого низа его и до самого верха. Ради самих себя. И начать можно с малого. Замечать людей рядом. Их проблемы и боли. Слушать. Протягивать руку. Перестать смотреть в землю по дороге бегом к метро. Оторвать глаза от телефона в вагоне. Слышать общественную повестку – поверх официальных новостей. Убийство в Керчи – очередной страшный симптом ганг­рены, которая переваривает наших людей. Мы больны равнодушием. Сколько ещё должно умереть россиян – без лекарств, от рук стрелков, от нищеты и безнадёги, – чтобы мы открыли глаза?

И начали действовать.

Берегите себя. И не закрывайте глаза.

Пока не пришли за вами.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции