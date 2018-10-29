«Больны равнодушием». Мнение Полины Иванушкиной

Хотя как скажешь их в ситуации, когда жизнь в очередной раз доказала свою хрупкость и непредсказуемость?
Прирождённые убийцы – росляковы, гитлеры, чикатилы, люди, копящийся гной внутри которых топит их самих и забрызгивает попавших под руку, были и будут всегда. Мы можем прятаться от этого знания или прятаться от них. Как раньше. А можем сместить фокус. И посмотреть на себя. Мы не изменим других. Но можем изменить себя. Мы можем наконец начать учиться. Да, уже на своих ошибках – материала, увы, достаточно. Или хотя бы посмотреть, как у них. Мать стрелка из школы «Колумбайн» выступает на конференции TED, открыто перед всем миром осмысливая случившееся. После стрельбы в Коннектикуте организовано движение Sandy Hook Promise – общественная инициатива по предотвращению подобных трагедий. Что у нас? У нас, наверное, перезаключат договоры на поставку рамок-детекторов в школах…
Гитлер не смог бы сам организовать сеть освенцимов по всей Европе. Сталин не смог бы (как иронизировал Довлатов) собственноручно написать все те три миллиона доносов. Росляков и другие школьные стрелки не смогли бы дойти до финала, если бы мы их вовремя остановили. Но мы этого не сделали.
Мы должны и можем остановить насилие в школе и в обществе – с самого низа его и до самого верха. Ради самих себя. И начать можно с малого. Замечать людей рядом. Их проблемы и боли. Слушать. Протягивать руку. Перестать смотреть в землю по дороге бегом к метро. Оторвать глаза от телефона в вагоне. Слышать общественную повестку – поверх официальных новостей. Убийство в Керчи – очередной страшный симптом гангрены, которая переваривает наших людей. Мы больны равнодушием. Сколько ещё должно умереть россиян – без лекарств, от рук стрелков, от нищеты и безнадёги, – чтобы мы открыли глаза?
И начали действовать.
Берегите себя. И не закрывайте глаза.
Пока не пришли за вами.
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