"Какое коварство". Адвокат отвечает читателю, с которого требуют алименты, которые он "уже платил"

Читатель растерян: он заявляет, что на протяжении четырех лет платил матери своего ребенка сумму, которая вполне ее устраивала в качестве алиментов. Оказалось, что устраивала не совсем — и женщина подала заявление в суд. Если она выиграет, отец ребенка «влетит на огромные деньги». Кто здесь прав и что делать, рассказывает адвокат.

В рубрике «Советы адвоката» мы отвечаем на ваши вопросы, относящиеся к области права и требующие квалифицированного разъяснения. Комментировать и разъяснять правовые аспекты будет Татьяна Семешко — адвокат Минской областной коллегии адвокатов, управляющий партнер адвокатского бюро. Если вы оказались в ситуации, которая требует консультации адвоката, — пишите нам на lina@tutby.com (с пометкой «Адвокат»). Мы опубликуем вашу историю с комментариями Татьяны.



samso.ru

— Начну с того, что всем мужикам напомню: женское коварство не знает границ. Четыре года назад у меня родился ребенок. Мы с его матерью и не встречались толком, просто проводили время вместе. Когда ребенок родился, я взамен на запись своего отцовства заставил ее сделать тест.

После теста надежд не осталось: ребенка я на себя записал — куда мне было деваться. Но понятно, что ни о какой семье и речи не шло. Она точно не та женщина, которую я хотел бы видеть рядом с собой. В какой-то момент я ей это популярно объяснил, и она решила ограничиться деньгами.

Я нормально получаю, и не в моих интересах было светить перед ней свою зарплату. Поэтому сделал ей предложение, которое устроило ее с головой. И конечно же, положившись на ее порядочность, нигде это не записал. Ну и все, платил ей каждый месяц — всех все устраивало. Единственное, на что у меня ума хватило — так это перекидывать деньги со своей карточки на ее карточку, чтоб хоть какое-то подтверждение было.

Но в какой-то момент она, видимо, заметила, что я как-то слишком легко отдаю ей эти деньги. И понеслось: «Плати больше, я же знаю, что ты можешь». Дальше пошли угрозы, что она вот уже почти пошла в суд. Я ей говорил как есть: пойдешь — все выведу в «черную» зарплату, не увидишь ты и этих денег.

Так она мало того, что пошла в суд и просит, чтоб ей взыскали 25% вперед, так еще и говорит, что, мол, все 4 года я кидал им крохи (нормальные такие крохи, скажу я вам), лишал ребенка его кровных денег, и кто его вообще знает, сколько не доплачивал. И разницу просит отдать ей немедленно.

Обещание свое я выполню — вперед она по алиментам будет видеть такой минимум, о котором раньше и думать боялась. Но что делать с долгом? Сумма-то там реально будет отличная за 4 года, влечу на огромные деньги.



sunhome.ru

Комментарий адвоката:

— Обязанность содержать своих несовершеннолетних детей возложена на родителей ч.1 ст. 91 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье (далее — КоБС Республики Беларусь).

Необходимо учитывать: выплата средств на содержание детей (то есть, алиментов) может производиться в добровольном либо в принудительном порядке.

Из обращения понятно, что уплата вами алиментов носила сугубо добровольный характер. Так, между вами и матерью ребенка была согласована сумма и порядок уплаты. По этому соглашению вы ежемесячно перечисляли согласованную сумму на содержание ребенка. Однако при этом, соответствующая договоренность не была зафиксирована «Соглашением о детях», «Соглашением об уплате алиментов» или проч.

Следует подчеркнуть: добровольный порядок уплаты алиментов не исключает права взыскателя в любое время обратиться в суд с заявлением о взыскании алиментов (ч.2 ст. 104 КоБС Республики Беларусь).

Важно: лицо, имеющее право на получение алиментов, может обратиться в суд с заявлением об их взыскании независимо от срока, истекшего с момента возникновения права на получение алиментов (ч.1 ст. 109 КоБС Республики Беларусь).

Следовательно мать ребенка справедливо указывает, что обратиться с соответствующим требованием в суд она могла в любое время, независимо от срока, истекшего с момента возникновения у нее права на получение алиментов. Факт предшествующей добровольной уплаты алиментов на ребенка также не препятствие для взыскания с вас алиментов в судебном порядке.

Вместе с тем, очевидно, что право на предъявление иска не означает право на его безусловное удовлетворение.

В обращении указано, что предъявленный к вам иск состоит, как минимум, из двух самостоятельных требований:

1. О присуждении матери ребенка алиментов на его содержание в размере 25 процентов вашего заработка и (или) иного дохода в месяц, на будущее время, с момента обращения в суд;

2. О взыскании разницы между 25-ю процентами вашего ежемесячного дохода и фактически уплаченными вами суммами алиментов за прошлый период времени.

Учитывая информацию, изложенную в обращении, а также сложившуюся судебную практику, обоснованность первого требования сомнений не вызывает.

Относительно второго требования нужно отметить следующее.

Общее правило гласит: алименты присуждаются на будущее время с момента обращения с заявлением в суд (ч.2 ст. 109 КоБС Республики Беларусь).

Исключения из данного правила, при которых алименты могут быть взысканы за прошлое время, предусмотрены ч.3 ст. 109 КоБС Республики Беларусь. В том числе, подобное решение может быть вынесено судом, если в результате рассмотрения дела будет установлено, что:

до обращения в суд взыскателем принимались меры к получению средств на содержание;

вследствие уклонения лица, обязанного уплачивать алименты, от их уплаты, алименты не были получены.

Необходимо учитывать: алименты за прошлый период могут быть взысканы только при одновременном соблюдении указанных условий.

Важно: наличие этих условий в вашей конкретной ситуации предстоит доказать истице.

Что это значит: ей необходимо представить суду доказательства того, что она совершала действия, направленные на получение от вас алиментов в большем размере, нежели тот, который был согласован между вами и который уплачивался вами (то есть, обращалась к вам с соответствующим требованием; пыталась установить место вашей работы; связывалась с вашими родственниками с просьбой оказать ей помощь в получении от вас алиментов и т.д.), а кроме того — что вы уклонялись от уплаты алиментов в большем размере (который соответствовал бы 25% процентам вашего заработка и (или) иного дохода в месяц), и по этой причине алименты в установленном законом размере ею получены не были. В связи с чем, с вас подлежит взысканию сумма недоплаты.

Обратите особое внимание: учитывая принцип состязательности гражданского судопроизводства, вам, со своей стороны, необходимо доказать несоблюдение в вышеуказанных условий для взыскания алиментов за прошлый период времени.

Что это значит: рекомендую базировать свою позицию на том, что на протяжении всего спорного периода времени вы не уклонялись от уплаты алиментов на ребенка, а ежемесячно в добровольном порядке посредством безналичного перечисления денежных средств уплачивали согласованный с истицей размер алиментов на ребенка.

Доведите до сведения суда, что ранее истица всегда подтверждала факт существования между вами договоренности о порядке и размере уплачиваемых вами алиментов; никогда не принимала мер к получению средств на содержание ребенка в большем размере (либо стала предпринимать данные меры только в период времени, непосредственно предшествующий ее обращению в суд). Акцентируйте внимание на том, что с момента рождения ребенка прошло 4 года, а мать обратилась с иском о взыскании алиментов в суд только сейчас.

В подтверждение изложенных выше обстоятельств сформируйте максимально полную доказательственную базу. В том числе, заблаговременно позаботьтесь о том, чтобы уже к началу рассмотрения дела в суде у вас на руках была выписка о движении денежных средств по вашему счету в подтверждение производившихся перечислений на счет матери ребенка; скриншоты переписки с ней по вопросу уплаты вами алиментов; продумайте список свидетелей, которые могут подтвердить ваши доводы в данной части, заручитесь иными доказательствами в зависимости от конкретных обстоятельств вашего дела.

Обратите особое внимание: в случае образования задолженности по алиментам, их взыскание за прошлое время во всех случаях ограничивается трехлетним сроком (ч.3 ст. 109 КоБС Республики Беларусь).

Поэтому при самом неблагоприятном исходе данного дела, алименты с вас будут довзысканы не более чем за три предшествующих года.

Мой личный совет: чтобы подтвердить отсутствие задолженности по уплате алиментов за прошлый период времени, в суде вам необходимо доказать, что:

— между вами и матерью ребенка была достигнута договоренность о размере уплачиваемых вами ежемесячно алиментов на ребенка;

— вы, со своей стороны, данную договоренность должным образом и в полном объеме выполняли, то есть, от уплаты алиментов не уклонялись;

— мать ребенка, в свою очередь, претензий к вам по поводу размера алиментов не имела.

Для достижения поставленной цели, с учетом изложенных выше рекомендаций, тщательно продумайте и сформируйте свою правовую позицию по делу. Рекомендую сделать это в письменном виде, а именно — составить возражения против предъявленного к вам иска и в ходе рассмотрения дела подать данный документ в суд. Соберите доказательства в подтверждение своих доводов, а также в опровержение доводов истицы. Помните, что при должном уровне подготовки, законодательство позволяет вам отстоять свои интересы.

Для достижения желаемого результата рекомендую прибегнуть к помощи адвоката.

Чем поможет адвокат: обсудив сложившуюся ситуацию более детально, изучив имеющиеся документы и получив ответы на вопросы, оставшиеся за рамками обращения, адвокат порекомендует оптимальную для вас позицию, подскажет, как и какими доказательствами необходимо запастись для достижения максимального результата в вашем случае. В случае необходимости подготовит письменные документы: возражения против иска, юридическое обоснование вашей позиции, запросы, ходатайства, заявления и проч. Будет отстаивать избранную позицию, сможет вести дело в суде, а также выступать в качестве представителя в иных инстанциях.

Важно знать: исходя из своего опыта работы, обращаю ваше внимание, что зачастую мелкие детали и незначительная информация, которым клиенты не придают значения, способны существенным образом повлиять на ход событий, а порой и изменить его коренным образом.

Справочно: согласно ст. 124 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь, стороне, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает возмещение понесенных ею расходов по оплате помощи представителя (адвоката) за счет другой стороны исходя из сложности дела и времени, затраченного на его рассмотрение.

Татьяна Семешко адвокат Минской областной коллегии адвокатов, управляющий партнер адвокатского бюро «Ваш частный адвокат»