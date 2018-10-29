|
"Яндекс.Станцию" будут продавать по ежемесячной подписке
30 октября стартовали продажи лимитированной версии колонки «Яндекс.Станция» в красном цвете. Об этом
От представленной в мае «Яндекс.Станции» новая версия отличается не только дизайном. Устройство распространяется по подписке: покупателям предложат выплачивать по 389 российских рублей (12,5 белорусского рубля) в месяц на протяжении трех лет.
Финальная стоимость лимитированной «Яндекс.Станции» составит 14 004 российских рубля (450 белорусских рублей). Обычная версия колонки обойдется в 9900 российских рублей (318 белорусских рублей) с годовой подпиской на «
Как и через обычную «Яндекс.Станцию», через лимитированное устройство доступна вся библиотека «Яндекс.Музыки» и управление голосовым помощником Алиса — например, она поможет выбрать композицию, увеличить или уменьшить громкость.
Кроме того, «Яндекс.Станция» умеет рекомендовать треки с учетом музыкальных предпочтений пользователя, а также заводит будильник и читает сказки на ночь, проверяет погоду и пробки на дорогах, рассказывает новости и выполняет другие поручения.
Новая лимитированная серия будет
Первая партия «Яндекс.Станции» появилась в продаже в июле и была распродана за сутки. Но сколько именно устройств было в первой партии, компания не раскрывала.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
При заходе на сайт по продажам из Беларуси говорится, что "красная Станция еще не добралась до вашей страны".
|
Свежие газеты
Архив (Разное)