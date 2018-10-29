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"Яндекс.Станцию" будут продавать по ежемесячной подписке

30.10.2018 13:33 — Разное | Tut.by  
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30 октября стартовали продажи лимитированной версии колонки «Яндекс.Станция» в красном цвете. Об этом пишет TJournal.


Источник: Евгений Крофто

От представленной в мае «Яндекс.Станции» новая версия отличается не только дизайном. Устройство распространяется по подписке: покупателям предложат выплачивать по 389 российских рублей (12,5 белорусского рубля) в месяц на протяжении трех лет.

Финальная стоимость лимитированной «Яндекс.Станции» составит 14 004 российских рубля (450 белорусских рублей). Обычная версия колонки обойдется в 9900 российских рублей (318 белорусских рублей) с годовой подпиской на «Яндекс.Плюс». 


Источник: Евгений Крофто

Как и через обычную «Яндекс.Станцию», через лимитированное устройство доступна вся библиотека «Яндекс.Музыки» и управление голосовым помощником Алиса — например, она поможет выбрать композицию, увеличить или уменьшить громкость.

Кроме того, «Яндекс.Станция» умеет рекомендовать треки с учетом музыкальных предпочтений пользователя, а также заводит будильник и читает сказки на ночь, проверяет погоду и пробки на дорогах, рассказывает новости и выполняет другие поручения.

Новая лимитированная серия будет продаваться только на «Яндекс.Музыке», устройства станут поступать в продажу постепенно. При заходе на страницу покупки из Беларуси говорится, что «красная Станция еще не добралась до вашей страны».

Первая партия «Яндекс.Станции» появилась в продаже в июле и была распродана за сутки. Но сколько именно устройств было в первой партии, компания не раскрывала.

 
 
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При заходе на сайт по продажам из Беларуси говорится, что "красная Станция еще не добралась до вашей страны".
 
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