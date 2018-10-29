Продержаться до конца года. Румас напутствовал правительство



Сергей Румас. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Премьер также поручил усилить контроль за ситуацией с ценами.- сказалЧто касается экспорта товаров и услуг, в январе-августе он увеличился на 18,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост поставок наблюдается по всем группам товаров. Сальдо внешней торговли положительное - $580 млн, в то же время этот показатель на $210 млн меньше, чем за январь-август прошлого года,пресс-служба Совмина.Премьер-министр подчеркнул, что в целом по итогам января-сентября важнейшие экономические показатели находятся в рамках прогнозных значений. Темп экономического роста за этот период составил 103,7% при прогнозе 103,3%, профицит республиканского бюджета - Br3,38 млрд, или 3,8% к ВВП.сказал Румас.Сложная ситуация в сельском хозяйстве вызвана непростыми погодными условиями, из-за которых существенно снизился урожай зерновых и зернобобовых культур.- добавил премьер-министр.Румас отметил неплохие темпы роста производства работ в строительной отрасли.сказал руководитель правительства.Он обратил внимание, что до завершения календарного года осталось два месяца.- отметил Румас. -