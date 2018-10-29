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СМИ: ФСБ установила, кто разгласил информацию о Петрове и Боширове

30.10.2018 13:29 — Разное | UDF  
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Фото с сайта Metropolitan Police
ФСБ России установила, кто разгласил информацию из закрытых баз данных, касающуюся Петрова и Боширова. Несколько человек задержаны. Возбуждены уголовные дела. Впрочем, фамилии раскрытых офицеров ГРУ в них не фигурируют, сообщает «Росбалт».

Как пишет издание, сотрудники двух управлений ФСБ провели более 60 обысков. Силовиков прежде всего интересовали лица, занимающиеся продажей выписок из «закрытых» баз данных, а также частные сыщики.

Прямо на рабочих местах были задержаны сотрудник погранслужбы в Северо-Западном регионе и сотрудник одного из подразделений Федеральной налоговой службы. «Первый, как полагают, продал информацию о перемещении за границу Петрова, Боширова и ряда других лиц», — рассказал источник агентства.

Возбуждены уголовные дела по ст. 183 УК РФ (Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну), 203 УК РФ (Превышение полномочий частным детективом), 137 УК РФ (Нарушение неприкосновенности частной жизни).

Как отметил источник, все возбужденные дела никак не связаны с «солсберийскими туристами»: в них речь идет об утечках информации по другим персонам.


«Солсберийские туристы»

В начале сентября прокуратура Британии заявила, что к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери причастны россияне Александр Петров и Руслан Боширов. В ведомстве не исключили, что имена являются вымышленными.

Позже Bellingcat и The Insider опубликовали расследования, в которых утверждалось, что «Руслан Боширов» оказался полковником ГРУ Анатолием Чепигой, а «Александр Петров» — военный врач и полковник ГРУ Александр Мишкин.

Москва отрицает причастность к инциденту. Президент России Владимир Путин заявил, что власти нашли людей, которых Лондон считает подозреваемыми по делу, они даже дали интервью, заявив о своей невиновности.

Путин также отметил, что скандал вокруг дела Скрипалей раздувается искусственно, а версию британской стороны назвал бредом.

 
 
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ФСБ России установила, кто разгласил информацию из закрытых баз данных, касающуюся Петрова и Боширова.
 
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