СМИ: ФСБ установила, кто разгласил информацию о Петрове и Боширове

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«Росбалт»

«Солсберийские туристы»

Как пишет издание, сотрудники двух управлений ФСБ провели более 60 обысков. Силовиков прежде всего интересовали лица, занимающиеся продажей выписок из «закрытых» баз данных, а также частные сыщики.Прямо на рабочих местах были задержаны сотрудник погранслужбы в Северо-Западном регионе и сотрудник одного из подразделений Федеральной налоговой службы.— рассказал источник агентства.Возбуждены уголовные дела по ст. 183 УК РФ (Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну), 203 УК РФ (Превышение полномочий частным детективом), 137 УК РФ (Нарушение неприкосновенности частной жизни).Как отметил источник, все возбужденные дела никак не связаны с «солсберийскими туристами»: в них речь идет об утечках информации по другим персонам.В начале сентября прокуратура Британии заявила, что к отравлению экс-сотрудника ГРУи его дочери причастны россияне. В ведомстве не исключили, что имена являются вымышленными.Позже Bellingcat и The Insider опубликовали расследования, в которых утверждалось, что «Руслан Боширов» оказался полковником ГРУ, а «Александр Петров» — военный врач и полковник ГРУМосква отрицает причастность к инциденту. Президент Россиизаявил, что власти нашли людей, которых Лондон считает подозреваемыми по делу, они даже дали интервью, заявив о своей невиновности.Путин также отметил, что скандал вокруг дела Скрипалей раздувается искусственно, а версию британской стороны назвал бредом.