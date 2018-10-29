Сколько белорусы будут трудиться в 2019 году?



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Расчетную норму рабочего времени Минтруда и соцзащиты устанавливает ежегодно в соответствии со статьей 124 Трудового кодекса. Этот показатель наниматели применяют для определения численности работников, продолжительности рабочего времени, в течение которого работник обязан находиться на рабочем месте, составления графиков работы (сменности), а также для контроля за соблюдением норм продолжительности рабочего времени.Нормы устанавливаются для пятидневной рабочей недели (выходные — суббота, воскресенье) и шестидневной (выходной — воскресенье) и не должны превышать планку, установленную Минтруда.Получается, если смотреть на пятидневную рабочую неделю, то в 2019 году нужно будет трудиться меньше, чем в предыдущие годы, — 2008 часов. Если смотреть на шестидневную неделю, то работать также будем заметно меньше, чем прежние годы, — 2016 часов.Расчетные нормы рабочего времени в 2019 году совпадают с нормами, которые действовали в 2013 году.