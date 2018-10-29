Принципиальный водитель против девушки, которая заняла два места. Случай на парковке

Фото: zaqqq13

Seat. Принципиальность





«Я встала ровно»

ПДД

Автомобилем Seat управлял наш читатель с ником zaqqq13. Он подтвердил корреспонденту Onliner.by, что на парковке были и другие свободные места, но он захотел припарковаться именно на том, которое частично занял Nissan.— рассказал собеседник.Со сторонней помощью водитель Seat припарковался рядом с Nissan таким образом, что открыть водительскую дверь этой машины стало невозможно. Впрочем, оставить машину на этом месте и никому не помешать, наверное, было бы невозможно: припаркуйся водитель дальше от Nissan, и проблемы с тем, как попасть в свою машину, возникли бы у водителя Kia.Водитель Seat ушел, а через некоторое время, по его словам, ему позвонила девушка, из разговора с которой стало понятно, что она — водитель Nissan. Наш читатель утверждает, что девушка разговаривала с ним некорректно.сказал zaqqq13.После этого он отправил на номер, с которого был звонок, SMS. Это вылилось в довольно эмоциональный диалог.— рассказал наш читатель. —Корреспонденту Onliner.by не удалось дозвониться до водителя Nissan, чтобы узнать ее мнение о случившемся. Однако мы готовы опубликовать пояснения, если они будут получены. Контакт для связи —В SMS водитель Nissan (как предполагается) по существу сообщила: «Я встала ровно, а криво встали вы». Она также пояснила, что припарковалась так, чтобы человек из другого авто мог выйти. Не исключено, в тот момент, когда на парковку приехал Nissan, ситуация отличалась от той, что сфотографировал zaqqq13.Вопрос о царапине на Nissan (о ней говорилось в сообщении) пока остается невыясненным.В соответствии с пунктом 139 Правил дорожного движения, транспортные средства разрешается ставить на стоянку с соблюдением требований дорожных знаков и горизонтальной дорожной разметки, а при их отсутствии — при условии рационального использования места стоянки, не создавая препятствия для доступа к находящимся на нем другим транспортным средствам и их последующего движения.