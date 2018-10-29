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Принципиальный водитель против девушки, которая заняла два места. Случай на парковке
Фото: zaqqq13
Seat. Принципиальность
Автомобилем Seat управлял наш читатель с ником zaqqq13. Он подтвердил корреспонденту Onliner.by, что на парковке были и другие свободные места, но он захотел припарковаться именно на том, которое частично занял Nissan.
— Мне не понравилось, как стояла эта машина, из принципа хотел узнать, что человек думает о своей парковке, — рассказал собеседник.
Со сторонней помощью водитель Seat припарковался рядом с Nissan таким образом, что открыть водительскую дверь этой машины стало невозможно. Впрочем, оставить машину на этом месте и никому не помешать, наверное, было бы невозможно: припаркуйся водитель дальше от Nissan, и проблемы с тем, как попасть в свою машину, возникли бы у водителя Kia.
Водитель Seat ушел, а через некоторое время, по его словам, ему позвонила девушка, из разговора с которой стало понятно, что она — водитель Nissan. Наш читатель утверждает, что девушка разговаривала с ним некорректно.
— Я не хотел продолжать такой разговор и положил трубку. Машину я после этого не хотел убирать принципиально. Ладно бы хозяйка признала ошибку — я бы убрал машину очень быстро, это не проблема, — сказал zaqqq13.
После этого он отправил на номер, с которого был звонок, SMS. Это вылилось в довольно эмоциональный диалог.
— В этой ситуации меня поражает, какую царапину она нашла на своей машине. Парковаться мне помогал другой человек, я уверен, что все было в порядке. Не знаю, во что это выльется, по крайней мере, из ГАИ мне никто не звонил, — рассказал наш читатель. — Когда я уезжал, Nissan на месте уже не было. На моей машине повреждений нет, только те царапины, которые были и раньше, — я о них знаю. Довольно неприятная ситуация, мне бы хотелось, чтобы человек осознал свою вину.
«Я встала ровно»
Корреспонденту Onliner.by не удалось дозвониться до водителя Nissan, чтобы узнать ее мнение о случившемся. Однако мы готовы опубликовать пояснения, если они будут получены. Контакт для связи —
В SMS водитель Nissan (как предполагается) по существу сообщила: «Я встала ровно, а криво встали вы». Она также пояснила, что припарковалась так, чтобы человек из другого авто мог выйти. Не исключено, в тот момент, когда на парковку приехал Nissan, ситуация отличалась от той, что сфотографировал zaqqq13.
Вопрос о царапине на Nissan (о ней говорилось в сообщении) пока остается невыясненным.
ПДД
В соответствии с пунктом 139 Правил дорожного движения, транспортные средства разрешается ставить на стоянку с соблюдением требований дорожных знаков и горизонтальной дорожной разметки, а при их отсутствии — при условии рационального использования места стоянки, не создавая препятствия для доступа к находящимся на нем другим транспортным средствам и их последующего движения.
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Парковка возле ТЦ "Новая Европа" на улице Сурганова в Минске.
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