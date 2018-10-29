Помощник госсекретаря США посещает Минск 30-31 октября



Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл посещает Минск 30-31 октября. Эту информацию БЕЛТА подтвердили в Министерстве иностранных дел Беларуси.

В Минске у него запланирован ряд встреч, в том числе на высоком уровне. На них будут обсуждаться вопросы развития двусторонних белорусско-американских отношений, а также проблемы мировой и региональной повестки дня.

Как отметили в пресс-службе Госдепартамента США, после посещения белорусской столицы Уэсс Митчелл направится в Литву. В Вильнюсе он проведет консультации с руководством МИД и Министерства обороны.