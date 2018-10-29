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В Брестском районе ищут ушедшую из дома старшеклассницу

30.10.2018 13:08 — Разное | Аргументы и факты  
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В Брестском районе ищут ушедшую из дома старшеклассницу
УВД Брестского облисполкома


Брестским РОВД разыскивается без вести пропавшая старшеклассница, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Илья Помин.

В милицию обратилась жительница пригородной деревни Чернавчицы 1978 года рождения. Женщина сообщила о пропаже своей дочери 2002 года рождения. По ее словам, десятиклассница ушла из дома 26 октября около 17.10. О ее местонахождении родственникам до сих пор ничего неизвестно.

Рост пропавшей девушки 176 см, у нее зеленые глаза и русые волосы до пояса. Была одета в короткую куртку (синяя с розовым), черные джинсы и белые кроссовки. С собой у школьницы рюкзак золотистого цвета.

Ранее старшеклассница уже уходила из дома.

Источник: БЕЛТА.
 

 
 
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Десятиклассница ушла из дома 26 октября около 17.10. О ее местонахождении родственникам до сих пор ничего неизвестно.
 
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