



В Беларуси установили расчетную норму рабочего времени на 2019 год, сообщает Национальный правовой интернет-портал.

Минтруда и соцзащиты ежегодно утверждает норму рабочего времени. На ее основе наниматель определяет продолжительность рабочего времени, в течение которого работник обязан находиться на рабочем месте, составляет график, а также контролирует соблюдение продолжительности рабочего времени, установленной Трудовым кодексом.

Нормы устанавливаются для пятидневной рабочей недели (выходные — суббота, воскресенье) и шестидневной (выходной — воскресенье) и не должны превышать планку, установленную Минтруда.

На 2019 год при полной норме продолжительности рабочего времени (40 часов в неделю) она составит: для пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье - 2008 часов; для шестидневной - 2016 часов.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В следующем году беларусы будут работать 2008 часов В Беларуси установили расчетную норму рабочего времени на 2019 год, сообщает Национальный правовой интернет-портал.

Расчетные нормы рабочего времени в 2019 году совпадают с нормами, которые действовали в 2013 году.В целом, если проследить статистику за пять лет, то для 40-часовой пятидневной рабочей недели расчетная норма рабочего времени менялась следующим образом: на 2018 год - 2016 часов, на 2017 год - 2019 часов, 2016 - 2038 часов, 2015 - 2032 часа, 2014 - 2015 часов.