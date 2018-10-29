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Идеальное решение. 5 отличных ванных комнат в скандинавском стиле
Скандинавский стиль — это красиво и не дорого. Для ремонта ванной комнаты в этом стиле часто используют простую плитку «кабанчик» белого или серого цвета, причем только в «мокрых зонах» на стенах. Остальное красят в пастельные тона. Если учесть все нюансы, получится стильно и не скучно. Для вдохновления REALTY.TUT.BY собрал лучшие идеи ремонта ванной в скандинавском стиле.
№ 1 с акцентом на цвете
№ 2 с плиткой в стиле «пэчворк»
№ 3 с классным принтом над ванной
№ 4 сочетание холодного синего и теплого дерева
№ 5 для маленькой ванной
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