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Идеальное решение. 5 отличных ванных комнат в скандинавском стиле

30.10.2018 14:08 — Разное | Tut.by  
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Скандинавский стиль — это красиво и не дорого. Для ремонта ванной комнаты в этом стиле часто используют простую плитку «кабанчик» белого или серого цвета, причем только в «мокрых зонах» на стенах. Остальное красят в пастельные тона. Если учесть все нюансы, получится стильно и не скучно. Для вдохновления REALTY.TUT.BY собрал лучшие идеи ремонта ванной в скандинавском стиле.

№ 1 с акцентом на цвете


Изображение: cubiqstudio.ru

Изображение: cubiqstudio.ru

№ 2 с плиткой в стиле «пэчворк»


Изображение: pinterest.com

№ 3 с классным принтом над ванной


Изображение: design-homes.ru

Изображение: design-homes.ru

№ 4 сочетание холодного синего и теплого дерева


Изображение: roomble.com

№ 5 для маленькой ванной


Изображение: i.pinimg.com

Изображение: pinterest.com
 
 
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