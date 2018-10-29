Идеальное решение. 5 отличных ванных комнат в скандинавском стиле

Скандинавский стиль — это красиво и не дорого. Для ремонта ванной комнаты в этом стиле часто используют простую плитку «кабанчик» белого или серого цвета, причем только в «мокрых зонах» на стенах. Остальное красят в пастельные тона. Если учесть все нюансы, получится стильно и не скучно. Для вдохновления REALTY.TUT.BY собрал лучшие идеи ремонта ванной в скандинавском стиле.

№ 1 с акцентом на цвете



Изображение: cubiqstudio.ru



Изображение: cubiqstudio.ru

№ 2 с плиткой в стиле «пэчворк»



Изображение: pinterest.com

№ 3 с классным принтом над ванной



Изображение: design-homes.ru



Изображение: design-homes.ru

№ 4 сочетание холодного синего и теплого дерева



Изображение: roomble.com

№ 5 для маленькой ванной



Изображение: i.pinimg.com



Изображение: pinterest.com