Вчера стало известно, что еще один белорусский фильм отправился на рассмотрение в оскаровский комитет в США. Речь о документальной картине «Дорога», которая теперь наряду с «Хрусталем» будет рассматриваться для отбора в лонг-лист «Оскара», который объявят в декабре−январе. Новостью поделилась белорусская продюсер фильма Воля Чайковская, основательница Volia Films и директор фестиваля «Паўночнае ззянне».

— Я очень рада, что наши документы приняли к рассмотрению и фильм будут оценивать академики, — делится радостными новостями Чайковская. — Так как у фильма был успешный прокат в Америке, мы смогли податься на «Оскар» в номинации «Лучший полнометражный документальный фильм». Правда, много времени ушло, чтобы разобраться со всеми правилами подачи и процедурами. Теперь нас ждет интенсивная гонка, и, конечно, мы ищем дополнительные средства на кампанию.

Премьера документального фильма «Дорога» в Минске прошла в рамках фестиваля «Паўночнае ззянне», после чего фильм выходил в ограниченный прокат. Картина российского режиссера Дмитрия Калашникова рассказывает и беспристрастно фиксирует на камеры видеорегистраторов все, что только может произойти на российских дорогах. В результате суперобъективное видео ярко передает русский национальный характер и колорит: постоянное ожидание чуда и предвкушение жизненной драмы. Горящий лес здесь становится символом «русского ада», военный танк у автомойки — проводником в мир абсурда и доброго юмора, а видео, сделанное возле Кремля в вечер убийства Бориса Немцова, напоминает о том, что зло всегда где-то рядом. Есть много других безумных, смешных и трагических моментов, которые ждут нас на дороге жизни. «Дорога» смонтирована из записей видеорегистраторов, сделанных по всей России и отображет жизнь как непредвзятый наблюдатель. Фильм выполнен в копродукции Беларуси, России, Сербии, Хорватии, Боснии и Герцеговины и США.