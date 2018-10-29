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Пожарная каланча, замки и церковь: гродненчанка сняла видео о родном городе
Новости Беларуси. Юная гродненчанка
Первокурсница Гродненского университета имени Янки Купалы начинает путешествие по городу с небольшого предисловия на фоне Гродненского областного драматического театра.
Первый пункт в списке достопримечательностей города – пожарная каланча. Особое внимание рассказчица уделила фреске, на которой нарисована Мона Лиза.
Далее идут Старый и Новый замки Гродно, мельком проходит студентка Свято-Рождество-Богородицкий женский монастырь. А заканчивается прогулка первокурсницы тем самым театром, который был фоном в начале ролика, и Борисоглебской церковью.
Разбавляется показ сооружений автором видео и её подругой, которые весело проводят время, улыбаются в камеру и становятся в смешные позы.
Видеоряд сопровождается закадровым текстом – студентка выполняет роль гида и рассказывает историю достопримечательностей.
И нельзя не заметить ложку дёгтя в бочке мёда: у операторов дрожат руки. Хотя это придаёт ролику некоторую «живость», дрожь скорее минус, чем плюс.
Интересный момент. Можно предположить, что это видео является домашней работой от университета, поскольку ещё как минимум две студентки того же ВУЗа опубликовали ролики о Гродно. Первый можно увидеть
На прошлой неделе мы рассказывали о большой семье, которая полтора года строила для себя дом в той деревне, где когда-то жили их родственники, дом которых сгорел на пожаре около десяти лет назад.
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Новости Беларуси. Юная гродненчанка сняла видео о родном городе. Девушка трогательно рассказала о своей малой родине. Первокурсница Гродненского университета...
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