ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Жертвами непогоды в Италии стали 9 человек

30.10.2018 14:06 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Италии. Большинство из них погибли в результате падения деревьев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным специалистов, скорость ветра время урагана достигала 130 километров в час. Многие деревья вырвало с корнем. Повреждены оказались линии электропередачи, в результате чего без электричества остались порядка 160 тысяч местных жителей.

Из-за сильнейших дождей, которые пришли в страну, центр Венеции оказался затоплен на 75 %. Вода поднялась на 1,5 метра выше уровня моря. Во избежание несчастных случаев для посещения была закрыта главная площадь, а также приостановлена работа пароходов, которые являются основным транспортом в городе.

Новости по теме

В Италии из-за ремонтных работ сошёл оползень: погибли 4 человека

Тропический шторм «Тара» приближается к Мексике: в стране объявлена тревога

9 альпинистов погибли в Гималаях из-за схода лавины

В ООН подсчитали число жертв, пострадавших от стихийных бедствий за последние 20 лет

Из-за тайфуна «Конг-рей» в Южной Корее отменили почти 300 авиарейсов

В Японии из-за тайфуна «Конг-рей» десятки тысяч жителей остались без электричества

Свыше 200 авиарейсов отменили в Японии из-за приближающегося тайфуна «Конг-рей»

На запад Канады обрушился рекордный снегопад: зафиксировано свыше 260 ДТП
Новости 24 часа

Жертвами непогоды в Италии стали 9 человек

125-килограмовую авиабомбу нашли в Франкфурте-на-Майне во время строительных работ

Самый большой в мире аэропорт открылся в Стамбуле: видеофакт

Первый прямой рейс Минск-Кишинёв вылетел 30 октября

БГУ запустил собственный спутник с китайского космодрома «Цзюцюань»

Тела 10 погибших обнаружены на месте крушения Boeing 737 в Индонезии

В Минске пройдёт встреча основной группы Мюнхенской конференции безопасности

Белорусский Шклов и украинский Болград станут городами-побратимами

Все новости
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Италии. Большинство из них погибли в результате падения деревьев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным специалистов, скорость ветра...
 
Новости дня
Новости разные
 
125-килограмовую авиабомбу нашли в Франкфурте-на-Майне во время строительных работ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика