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Жертвами непогоды в Италии стали 9 человек
Новости Италии. Большинство из них погибли в результате падения деревьев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По данным специалистов, скорость ветра время урагана достигала 130 километров в час. Многие деревья вырвало с корнем. Повреждены оказались линии электропередачи, в результате чего без электричества остались порядка 160 тысяч местных жителей.
Из-за сильнейших дождей, которые пришли в страну, центр Венеции оказался затоплен на 75 %. Вода поднялась на 1,5 метра выше уровня моря. Во избежание несчастных случаев для посещения была закрыта главная площадь, а также приостановлена работа пароходов, которые являются основным транспортом в городе.
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Новости Италии. Большинство из них погибли в результате падения деревьев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным специалистов, скорость ветра...
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