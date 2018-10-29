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125-килограмовую авиабомбу нашли в Франкфурте-на-Майне во время строительных работ
Новости Германии. Около 16 тысяч человек были эвакуированы в немецком Франкфурте-на-Майне из-за бомбы времён Второй мировой войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Снаряд был найден в центре города 29 октября в ходе строительных работ. Территорию в радиусе 700 метров от стройплощадки объявили потенциально опасной. Жителям этой зоны пришлось покинуть свои дома на время работы сапёров.
125-килограмовую авиабомбу обезвредили и вывезли на безопасное расстояние для уничтожения.
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125-килограмовую авиабомбу нашли в Франкфурте-на-Майне во время строительных работ
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Новости Германии. Около 16 тысяч человек были эвакуированы в немецком Франкфурте-на-Майне из-за бомбы времён Второй мировой войны, сообщили в программе Новости «24...
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