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Самый большой в мире аэропорт открылся в Стамбуле: видеофакт
Новости Турции. Общая площадь его территории составляет 76,5 миллионов квадратных метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Воздушную гавань в течение 4 лет возводили 10 тысяч рабочих. На реализацию первого этапа строительства было выделено 6 миллиардов евро. Первое время аэропорт сможет обслуживать около 90 миллионов пассажиров в год, а через 10 лет их количество возрастет до 200.
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Самый большой в мире аэропорт открылся в Стамбуле: видеофакт
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Новости Турции. Общая площадь его территории составляет 76,5 миллионов квадратных метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Воздушную гавань в течение 4...
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