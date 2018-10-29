|
Слёт караваннеров пройдёт под Минском в рамках II Европейских игр
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заместитель директора Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь – Виталий Грицевич.
Возле Дворца спорта стоит хронометр, который отсчитывает обратно дни, оставшиеся до II Европейских игр, которые будут проходить у нас в стране. Как Департамент по туризму готовится к этому событию?
Виталий Грицевич, заместитель директора Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь:
Мы провели такое мероприятие в прошлом году прямо в Минске на территории аэропорта «Минск-1». Это был для них уникальный опыт, обычно они так никогда не останавливались, на бетонных плитах, для них это было интересно. Теперь мы это сделаем за городом, но они смогут посетить сам Минск и отъехать на любое другое мероприятие.
Новости по теме
«Погулять по городу, посетить соборы». 70-тысячным безвизовым туристом в Гродно стала гостья из Дании
Жертвами непогоды в Италии стали 9 человек
125-килограмовую авиабомбу нашли в Франкфурте-на-Майне во время строительных работ
Самый большой в мире аэропорт открылся в Стамбуле: видеофакт
Первый прямой рейс Минск-Кишинёв вылетел 30 октября
БГУ запустил собственный спутник с китайского космодрома «Цзюцюань»
Тела 10 погибших обнаружены на месте крушения Boeing 737 в Индонезии
В Минске пройдёт встреча основной группы Мюнхенской конференции безопасности
Белорусский Шклов и украинский Болград станут городами-побратимами
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заместитель директора Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)