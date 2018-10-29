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Роналду стал самым популярным человеком в Instagram
30.10.2018 14:13 — Разное | Аргументы и факты
Спортсмен набрал рекордное число подписчиков в понедельник. Сейчас за его жизнью следят 144,36 млн пользователей.
До сих пор самым популярным человеком в Instagram была американская певица и актриса Селена Гомес. К настоящему времени количество ее подписчиков составляет 144,33 тыс. человек.
В начале 2017 года Роналду стал первым мужчиной, которому в Instagram удалось набрать 100 млн подписчиков. Сейчас португалец занимает первое место среди спортсменов и третье среди всех знаменитостей по денежному вознаграждению за один рекламный пост в Instagram.
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Сейчас за его жизнью следят 144,36 млн пользователей.
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