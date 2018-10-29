Николай Басков: «Нас с Филиппом сталкивают лбами»

У «Ибицы» 18 млн просмотров

Владимир Полупанов, «АиФ»: На днях ты дал концерт в Кремле под названием «Верую». Многие решили, что песнями о Боге ты решил «почистить душу» после скандального клипа «Ибица», где вы на пару с Киркоровым изрядно похулиганили.

Николай Басков: Почему артист не может совмещать в творчестве что-то смешное и хайповое с песнями для души? Или я должен был после программы «Верую» уйти в монастырь? Не собираюсь. Буду продолжать записывать интересные современные песни. В свои 42 могу себе позволить делать и то, и другое – всё, что хочу.

– «Ибица» совсем не ударила по твоей репутации?

– Было много негативных отзывов в Интернете. Но люди пришли после этого в Кремль на концерт и высказали потом массу позитивных отзывов и благодарностей. В глаза мне никто не сказал, что мы сделали какой-то ужас. У «Ибицы» почти 18 млн просмотров и 32 тыс. комментариев! В ресторанах молодые люди часто подходят со словами: «Можно сфотографироваться? Ваша «Ибица» – это бомба!»

– Но я знаю массу людей, у которых клип вызвал отвращение. Тебе неважно, с каким знаком отзывы – плюс или минус?

– Сегодня легко спрятаться под каким-нибудь анонимным ником и написать гадость в адрес популярного человека. Почему я должен реагировать на это? Когда мне говорят, что я делаю что-то неправильно, отвечаю: каждый должен заниматься своим делом. Я же не прихожу в операционную и не говорю хирургу со стажем: «Вы не умеете скальпель держать, не можете оперировать. И вообще, вы должны оставить эту профессию».

Нас с Филиппом всё время сталкивают лбами, пишут небылицы про наши отношения. Мы решили над этим посмеяться. Ваня Ургант и Саша Гудков придумали сюжет клипа на основе американского сериала «Вражда», где две голливудские дивы ненавидят друг друга, но при этом снимаются в одном фильме, который потом становится кассовым.

Концерт «Верую» делал к Пасхе

– Концерт «Верую» – разовая акция или он будет иметь продолжение?

– Сложно сказать. Концерт покажут на Пасхальной неделе в следующем году. Мы и готовили его для Пасхи. Со­временного музыкального материала нет. Вот и родилась идея сделать что-то совершенно новое.

– Чего ты никогда не сделаешь ради хайпа? Или тут все средства хороши?

– Мы встречались с Димой Хворостовским за год до его смерти. Он строил грандиозные планы. И рассказывал мне о следующей постановке в Ла Скала, где надо ходить полуобнажённым и сидеть на унитазе. В 55 лет Хворостовский ушёл из жизни, не успев многое сделать. И я подумал: лучше что-то сделать и ошибиться, чем не сделать.

– Ты спел гимн компании «Кэшбери», у которой обнаружены все признаки финансовой пирамиды. Чувствуешь ли ты ответственность, прославляя фирмы с сомнительной репутацией?

– Да, я записал гимн, спел его на корпоративе и получил хороший гонорар. Это то же самое, если бы мне предложили спеть гимн казино в Монако. Не считаю это зазорным. Разбираться, по какому принципу строится работа компании, я не должен. Я же никого не заставлял вкладывать туда деньги. У людей есть возможность благодаря Интернету узнать всё про всех.

– Как ты, народный артист Украины, отнёсся к известию о том, что депутаты Рады обвинили тебя и Киркорова в сепаратизме и предложили лишить наград и званий?

– Не они давали, не им и забирать.

– В начале нулевых ты ездил в предвыборный тур и агитировал за Виктора Януковича. Никогда не жалел об этом?

– Я же не один, многие артисты это делали. Позвонил Иосиф Кобзон – человек, который вывел меня впервые на сцену, – и сказал: «Едем творческой бригадой поддер­живать кандидата, которого считаем правильным». Партия сказала: «Надо!», комсомол ответил: «Есть!» (смеётся).

– В прошлом году Рамзан Кадыров объявил о вашей свадьбе с Викторией Лопырёвой, которая должна была состояться 5 октября этого года в Грозном. Это была шутка?

– Нет. Я ей реально сделал предложение.

– От которого она отказалась?

– Но там-то она сказала мне «да». Ну чего ты хочешь от красивой блондинки? Сегодня у них на уме одно, завтра другое. Мы с ней хорошо провели время… Каждый хочет быть любимым и счастливым. Я не исключение. Известному, состоявшемуся и «израненному отношениями» человеку трудно по-настоящему открыть своё сердце. Потому что ты никогда не знаешь точно, за что тебя любят и любят ли вообще. Как мы видим на разных ток-шоу, сколько предательств ради денег и славы. А Вике я благодарен за искренность, позитив, честность, за бесценные моменты счастья. Мы с ней остались в добрых отношениях, чему я очень рад.



Николай Басков и Виктория Лопырева. Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Бриллианты для Аллы

– Когда-то ты подарил Алле Пугачёвой машинку для чистки бриллиантов…

– И она возмутилась: «Ротару он дарит бриллианты, а мне машинку». Я сказал: «Думал, что у вас бриллиантов столько, что вам не хватает только машинки». Но потом я ей всё-таки подарил шикарную брошь с бриллиантами.

– Что может тебя, человека, у которого всё есть, обрадовать в качестве подарка?

– Что у меня есть?! Одна квартира в центре Москвы. На моё 35-летие один состоятельный человек подарил мне свой процент (60%) от стоимости квартиры. Я брал кредит в банке и выплачивал оставшиеся 40%. У меня нету замков, загородных домов и недвижимости за границей – как об этом пишут. В 31 год я развёлся с женой и ушёл с одним чемоданом. Квартира, машина – это были подарки тестя, на которые я не имел права. Но потом у меня развязались руки. Были разные страстные отношения. Я зарабатывал деньги и, не жалея, тратил их. И сегодня трачу огромные деньги на костюмы, шоу. Только в этом году снял 7 клипов. Если бы я имел всё, что мне приписывают, то выходил бы раз в год на «Голубом огоньке», чтобы сказать всем: «Привет, я ещё жив».