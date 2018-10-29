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В сфере особого внимания: новостройки к 7 ноября, выполнение плана строительства объектов дорожного и придорожного сервиса для М6 – кафе, гостиницы, АЗС, площадки для отдыха и многое другое
30.10.2018 — Разное | Свислочская газета
К ноябрьским праздникам в области намечено сдать в строй несколько значимых объектов. 6 ноября запланировано торжественное открытие республиканского унитарного предприятия «Учебно-научно-производственный центр «Технолаб», которое разместится в многофункциональном здании по улице Гаспадарчей в областном центре. В административно-производственном здании расположатся офисы, производственные помещения, конференц-зал, научно-производственные лаборатории. Задача новой структуры – объединить усилия и потенциал ученых и производителей для создания конкурентоспособной наукоемкой продукции.
Кроме этого, в областном центре готовится открыть двери и принять туристов фешенебельная гостиница «Семашко», расположенная в историческом центре – новое общественное здание многофункционального назначения. Два новоселья предстоят в медицинской сфере. В детской поликлинике №1 откроется областной ресурсный центр раннего вмешательства для комплексной реабилитации детей раннего возраста и помощи семьям. Первых пациентов примет очередной стоматологический центр.
В столице областного фестиваля-ярмарки тружеников села «Дажынкі-2018» – Ивье, в эти ноябрьские дни будут сданы в эксплуатацию несколько объектов. 7 ноября – мост через реку Ивянку, 6 ноября – ясли-сад № 2 после завершения капитального ремонта, дошкольный центр развития ребенка. Сдается в эксплуатацию также жилой многоквартирный дом, в который перестроили бывшее общежитие.
Вдоль обновленной трассы будут располагаться билборды, представляющие предприятия и организации Гродненщины, их продукцию и услуги, а также билборды с социальной рекламой. К этому также поручено подготовиться заранее, тщательно продумав ее содержание.
Гродненская правда.
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В сфере особого внимания: новостройки к 7 ноября, выполнение плана строительства объектов дорожного и придорожного сервиса для М6 – кафе, гостиницы, АЗС, площадки для отдыха и многое другое
К ноябрьским праздникам в области намечено сдать в строй несколько значимых объектов. 6 ноября запланировано торжественное открытие республиканского унитарного...
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