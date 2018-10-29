В сфере особого внимания: новостройки к 7 ноября, выполнение плана строительства объектов дорожного и придорожного сервиса для М6 – кафе, гостиницы, АЗС, площадки для отдыха и многое другое





К ноябрьским праздникам в области намечено сдать в строй несколько значимых объектов. 6 ноября запланировано торжественное открытие республиканского унитарного предприятия «Учебно-научно-производственный центр «Технолаб», которое разместится в многофункциональном здании по улице Гаспадарчей в областном центре. В административно-производственном здании расположатся офисы, производственные помещения, конференц-зал, научно-производственные лаборатории. Задача новой структуры – объединить усилия и потенциал ученых и производителей для создания конкурентоспособной наукоемкой продукции.

Кроме этого, в областном центре готовится открыть двери и принять туристов фешенебельная гостиница «Семашко», расположенная в историческом центре – новое общественное здание многофункционального назначения. Два новоселья предстоят в медицинской сфере. В детской поликлинике №1 откроется областной ресурсный центр раннего вмешательства для комплексной реабилитации детей раннего возраста и помощи семьям. Первых пациентов примет очередной стоматологический центр.









В столице областного фестиваля-ярмарки тружеников села «Дажынкі-2018» – Ивье, в эти ноябрьские дни будут сданы в эксплуатацию несколько объектов. 7 ноября – мост через реку Ивянку, 6 ноября – ясли-сад № 2 после завершения капитального ремонта, дошкольный центр развития ребенка. Сдается в эксплуатацию также жилой многоквартирный дом, в который перестроили бывшее общежитие.



На оперативном совещании под руководством Владимира Кравцова состоялся подробный разговор о том, какой будет инфраструктура придорожного сервиса на автомагистрали М6 после завершения реконструкции.



Обновленная трасса будет оборудована сервисными объектами по самым современным стандартам. Сейчас на участке от въезда на Гродненщину и до областного центра располагаются 16 автозаправочных станций, в том числе 3 оснащены заправочными комплексами для электромобилей, 20 кафе и других пунктов питания, 16 объектов торговли, 8 мотелей и гостиниц. В недалекой перспективе планируется построить еще три АЗС. К существующим шести площадкам отдыха прибавятся еще пять. Будут обустроены также места для остановки караванеров.



– Обновлены, отремонтированы, реконструированы в соответствии с самыми современными требованиями должны быть все сервисные объекты на трассе М6, – поручил губернатор.



На совещании подробно рассмотрены основные объекты, расположенные вблизи трассы. Конкретные поручения Владимир Кравцов дал по каждому из них.



Эта работа уже идет, на ряде объектов проделана значительная ее часть.



Как подсчитали специалисты, объектов дорожного и придорожного сервиса на гродненском участке М6 больше, нежели предусматривается рекомендациями. Так, расстояние между АЗС на трассе менее 34 километров, между пунктами постоя, с учетом гостиниц в Щучине и Скиделе, – от 34 до 47 километров, между пунктами питания – менее 30 километров. По этим показателям автодорога М6 в Гродненской области лидирует в стране наряду с трассой М1 на Минщине.



– Информация о расположении объектов сервиса и оказываемых ими услугах должна быть широко доступна потребителям, – подчеркнул губернатор. – В том числе и посредством сети Интернет. Любой турист, собираясь в путешествие, должен иметь возможность найти в сети все интересующие его сведения, знать, где он может заправить автомобиль, остановиться на ночлег, выпить чашку кофе или пообедать.



К открытию М6 после завершения реконструкции планируется подготовить и запустить мобильное приложение, которое поможет туристам ориентироваться в этих вопросах.





Вдоль обновленной трассы будут располагаться билборды, представляющие предприятия и организации Гродненщины, их продукцию и услуги, а также билборды с социальной рекламой. К этому также поручено подготовиться заранее, тщательно продумав ее содержание.

Гродненская правда.