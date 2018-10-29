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Ми-ми-мишки Забавы. Игрушки мастерицы из Каменецкого района обретают дом по всему миру

30.10.2018 14:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Если бы прибор для измерения умиления существовал на самом деле, а не был выдуман интернет-пользователями, то, переступив порог этой мастерской, вы бы точно могли сказать: «Мой мимиметр зашкалил!». И, забросив неисправный аппарат куда подальше, поспешили бы знакомиться с ее обитателями. Ведь количество пушистиков, глазастиков и прочих «ути-пути» на один квадратный метр здесь просто невероятное: с каждой полочки, из каждого уголочка выглядывает какая-нибудь очаровательная мордашка. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60181.php

Ми-ми-мишки Забавы. Игрушки мастерицы из Каменецкого района обретают дом по всему миру

Известная в области кукольница Елизавета Захарчук живет в деревне Малая Турна Каменецкого района. В день нашего приезда небо затянуто серыми тучами, время от времени противно моросит, и настроение от этого так себе, но, подъезжая к дому, выкрашенному в нежно-розовый цвет, невольно улыбаемся. Именно в таком чудесном месте и должна жить мастерица, шьющая сказочных единорогов и принцесс. А тем более, делающая это под говорящим брендом – Забава. 

– Причин назваться именем мультяшной принцессы у меня было несколько, – рассказывает Лиза. – Во-первых, в то время моя старшая дочка постоянно смотрела «Летучий корабль». Во-вторых, Забава перекликается с моим именем и фамилией – Ели-ЗА-ве-та ЗА-хар-чук. А в третьих, тогда у меня была и соответствующая прическа – длинные белые волосы. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60181.php

Ми-ми-мишки Забавы. Игрушки мастерицы из Каменецкого района обретают дом по всему миру

Шить игрушки (а первыми, как у многих кукольников, были тильды) Лиза начала четыре года назад. На это ее вдохновила «Ярмарка чудес» – мероприятие, на котором традиционно выставляют свои работы брестские ремесленницы. 

– В школе я ни одной вещи не дошила до конца, а труды просто ненавидела, – признается мастерица. – Я совершенно случайно попала в швейное училище, когда не поступила на филфак. И сейчас очень радуюсь этому. У меня много швейных образований: и училище, и техникум, и университет. Я пятнадцать лет отдала профессии: начинала обычной швеей, а уходила уже с должности начальника производственного участка. В швейном деле умею все, могу пошить и нижнее белье, и шубу – как-никак портной шестого разряда. Но когда стала заниматься игрушками, пришлось переучиваться буквально с нуля. Проложить строчку, понятное дело, не составляло труда, но вот остальное: вывернуть махонькие детальки, набить тельце, – поначалу было очень сложным. Поэтому первые игрушки получались страшненькими, и я без жалости их выкидывала или раздаривала друзьям!


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60181.php

Ми-ми-мишки Забавы. Игрушки мастерицы из Каменецкого района обретают дом по всему миру


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60181.php

Ми-ми-мишки Забавы. Игрушки мастерицы из Каменецкого района обретают дом по всему миру

Первое время новое увлечение Лизы не вызывало восторга и у ее близких. Особенно ворчал муж. Ему было непонятно, почему взрослая женщина, которая до этого обшивала всю семью от и до, вдруг перестала это делать и полностью переключилась на игрушки. 

– И пока я не начала их продавать, семья не воспринимала мое увлечение всерьез, им всё казалось, что я фантиками балуюсь, – смеется Лиза. – А теперь муж во всем меня поддерживает: постоянно возит на ярмарки, выделил комнату под мастерскую. Хотя у нас и так уже весь дом как одна большая мастерская: даже на кухне стоит швейная машинка!


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60181.php

Ми-ми-мишки Забавы. Игрушки мастерицы из Каменецкого района обретают дом по всему миру


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60181.php

Ми-ми-мишки Забавы. Игрушки мастерицы из Каменецкого района обретают дом по всему миру


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60181.php

Ми-ми-мишки Забавы. Игрушки мастерицы из Каменецкого района обретают дом по всему миру

Хорошо набив руку на тильдах и тыквоголовках, со временем мастерица из Малой Турны перешла и к более сложному этапу – пошиву коллекционных винтажных игрушек, а именно мишек Тедди, чья история насчитывает уже более ста лет. 

– У моего «первенца» было не шарнирное, а какое-то смешное ниточное крепление, – вспоминает Лиза. – Потому что на тот момент я просто-напросто не нашла в Бресте шплинтов, а сделать Тедди мне хотелось сию минуту – настолько я загорелась этой идеей! 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60181.php

Ми-ми-мишки Забавы. Игрушки мастерицы из Каменецкого района обретают дом по всему миру

Сегодня Лиза Захарчук шьет эту классическую шарнирную игрушку по всем технологиям: обязательные пять шплинтов, на которые крепятся лапки медвежонка и его голова, для усидчивости – гранулят или морские камешки, а внутри – опилки или более современный вариант «начинки», который никак не отражается на внешнем виде Тедди, – синтетический пух. Мордочку косолапого украшают стеклянные глазки и слепленный вручную из полимерной глины носик, а его шерстку и одежду мастерица специально состаривает. 

– Техник состаривания на самом деле очень много, – говорит она. – Можно тереть шерсть наждачкой или втирать в нее какие-нибудь пигменты: масляную краску либо сухую пастель. 

Раз уж речь зашла про шерстку, не могу не вспомнить устойчивое выражение в русском языке – «плюшевый мишка». Из чего же, интересно, шьет мишкины шубки Лиза? 

– Совсем недавно я открыла для себя искусственный мех вельбоа. Единственный его недостаток – дорогой: кусочек размером 50 на 60 сантиметров, из которого выходит два с половиной мишки, стоит рублей 50. Но зато какие красивые и нежные медвежата получаются. Сегодня на них самый большой спрос, – говорит она. – Шью я, конечно, и из классического винтажного плюша. Вот, например, лисичкина шубка – из него. Это, кстати, одна из моих самых любимых игрушек. Настолько реалистичной получилась: видите, у нее даже хвостик на шплинте, шевелится! 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60181.php

Ми-ми-мишки Забавы. Игрушки мастерицы из Каменецкого района обретают дом по всему миру

Шарнирных игрушек у нашей героини много: сколько именно – никогда не считала. Компанию мишек Тедди разбавляют их друзья: зайчики, лисички, котики, ежики и другие зверюшки. И все они сделаны с большим вниманием к деталям. Не зря же создание образа – это самая любимая и приятная часть Лизиной работы. 

– Конечно, есть мастера, которые диктуют моду в кукольном мире, но обычно за ними стараются не повторять. Каждый пытается придумать что-то свое, уникальное. Я, например, часто использую в работе кружевные салфеточки, которые достались мне от бабушки, домотканый лен, ручную вышивку, какие-то вещи с историей, потому что это позволяет усилить необходимый ретро-эффект. Также все мишкины наряды шью вручную, и почти для каждого создаю свое лекало. 

Большинство Лизиных игрушек – коллекционные, то есть рассчитаны на взрослых. 

– Или на очень послушных детей, у которых они будут красиво стоять на полочке, – улыбается она. – Мои дети, например, не проявляют большого интереса к этим игрушкам. Наверное, уже привыкли к их изобилию в дому. И слава Богу! А ведь раньше я могла на них и порычать за это, потому что винтажные игрушки абсолютно не предназначены для игры. И, кстати, требуют особенного, очень бережного ухода. Чистить, например, их можно только пылесосом. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60181.php

Ми-ми-мишки Забавы. Игрушки мастерицы из Каменецкого района обретают дом по всему миру


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60181.php

Ми-ми-мишки Забавы. Игрушки мастерицы из Каменецкого района обретают дом по всему миру

Памятка об уходе за игрушкой и ее паспорт – это то, что обычно мастера-теддисты обязательно вкладывают в коробочку с мишкой. В документе, как правило, прописываются все данные косолапого: имя, дата рождения, фамилия «родителя». 

– У моих медвежат паспортов пока нет, – говорит мастерица. – Я же, по меркам кукольников, начинающий теддист, но в планах, конечно, такая задумка есть, потому что это, прежде всего, гарантия для клиента: их мишка – в единственном экземпляре. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60181.php

Ми-ми-мишки Забавы. Игрушки мастерицы из Каменецкого района обретают дом по всему миру
 Ми-ми-мишки Забавы. Игрушки мастерицы из Каменецкого района обретают дом по всему миру

Интересная особенность: в основном, Лизины покупатели – это люди с высшим образованием, среди которых много врачей и учителей. Часто такие игрушки становятся подарком состоятельным людям, «у которых все есть», или памятным сувениром заграничным родственникам.

– Лиза, а в каких городах сегодня живут ваши игрушки? – спрашиваю я. 

– Проще, наверное, сказать, в каких странах: Америке, Израиле, Норвегии, Бельгии, Англии, Германии, Польше, России. И это только те места, о которых я знаю и помню. А так география их расселения уже значительно больше. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60181.php

Ми-ми-мишки Забавы. Игрушки мастерицы из Каменецкого района обретают дом по всему миру

Помимо мишек Тедди, особой популярностью сегодня пользуются и так называемые портретные игрушки, которые шьются похожими на своих будущих хозяев. Одну из таких как раз замечаем в Лизиной мастерской – знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона получился очень узнаваемым. 

– Как только я узнала радостную новость о его приезде в Брест, тут же пошила куклу, – отмечает она. – Сегодня Марадончик ездит со мной на все ярмарки, и везде вызывает большой интерес.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60181.php

Ми-ми-мишки Забавы. Игрушки мастерицы из Каменецкого района обретают дом по всему миру

Впрочем, как и любая игрушка, сделанная в этой светлой и уютной мастерской, которую так не хочется покидать, чтобы снова нырнуть в осеннюю серость. Тем более что здесь уже полным ходом идет подготовка к самому сказочному празднику из всех. Лиза – большой трудоголик: за два месяца до Нового года у нее уже готова целая коллекция самых разных хавроньюшек – больших и маленьких, классических розовых и актуальных желтых. Ведь символом 2019-го будет как раз Желтая Свинья.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60181.php

Ми-ми-мишки Забавы. Игрушки мастерицы из Каменецкого района обретают дом по всему миру


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60181.php

Ми-ми-мишки Забавы. Игрушки мастерицы из Каменецкого района обретают дом по всему миру


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60181.php

Ми-ми-мишки Забавы. Игрушки мастерицы из Каменецкого района обретают дом по всему миру

 
Теги: Новости, Брест
 
 
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