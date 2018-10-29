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Итоги работы таможни с начала года - за 9 месяцев 2018 года

30.10.2018 14:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Брестской таможне состоялось оперативно-служебное совещание под руководством ее начальника Александра Пихуна по подведению итогов работы таможенного органа за 9 месяцев нынешнего года.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60180.php

Итоги работы таможни с начала года - за 9 месяцев 2018 года

Во время своего доклада первый заместитель начальника таможни Андрей Кудаш отметил, что таможней перечислено в республиканский бюджет доходов в размере более 387 млн. белорусских рублей, что на 9 % больше (355 млн.) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60180.php

Итоги работы таможни с начала года - за 9 месяцев 2018 года

С начала года на 20 % возросло количество выявленных административных правонарушений (более 6300). В отчетном периоде зафиксирован рост выявленных преступлений. В текущем году возбуждено 79 уголовных дел (за 9 мес. 2017 г. - 62), из которых 45 (21) начаты по фактам незаконного перемещения и оборота наркотических средств и психотропных веществ, 24 (12) – уклонения от уплаты таможенных платежей.

 
 
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В Брестской таможне состоялось оперативно-служебное совещание под руководством ее начальника Александра Пихуна по подведению итогов работы таможенного органа...
 
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