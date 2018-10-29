Юные пловцы из пяти стран посоревнуются на турнире в Бресте

Брест 3-4 ноября примет первый этап международного детского турнира по плаванию Mad Wave Challenge, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель директора областного центра олимпийского резерва (ЦОР) по водным видам спорта Виктория Астахова.



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Брест принимает соревнования в четвертый раз. В нынешнем году во Дворце водных видов спорта выступят около 700 юных пловцов из Беларуси, России, Польши, Литвы и Украины. Выявлять сильнейшего будут в двух возрастных группах от 10 до 14 лет. За награды они будут бороться в таких дисциплинах, как комплексное плавание, баттерфляй, брасс, вольный стиль, на спине.

"География брестского этапа расширяется: в этом году присоединятся представители Польши. Для спортсменов очень важно повышение конкуренции, только так они могут получить соревновательный опыт. В заявившихся на турнир странах плавание развивается на высоком уровне. Тем интереснее будет борьба", - подчеркнула Виктория Астахова. Понаблюдать за водными баталиями смогут все желающие, вход на трибуны свободный. Также запланированы трансляции заплывов в интернете. Ссылки на них будут размещены на сайте турнира swim4you.ru.

Официальным стартам предшествует пятидневный мастер-класс от многократного чемпиона СССР Михаила Зубкова. Занятия включают тестовые упражнения в воде и на суше, а также последующую корректировку техники плавания. Программа соревнований составлена таким образом, чтобы у ребят была возможность не только проявить себя на голубой дорожке, но и познакомиться с Брестом и его достопримечательностями.

Mad Wave Challenge состоит из четырех этапов. Открытие сезона традиционно проходит в Бресте, затем эстафету перенимают российские города. Так, 26-27 января состязания примет Санкт-Петербург, 9-10 марта - подмосковная Руза. Итоги турнира будут подведены 30 апреля - 2 мая в Казани.

В Брестском дворце водных видов спорта в ноябре пройдет еще три международных турнира: по прыжкам в воду, синхронному плаванию, водному поло.