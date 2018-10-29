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Молодые люди чудом не попали под обрушившуюся штукатурку на ул. К.Маркса
30.10.2018 14:54 — Разное | Виртуальный Брест
Улица Карла Маркса, дом относится к улице Дзержинского 5 в городе Бресте.
Вчера, 29 октября 2018 года около 22.00 едва не произошла трагедия.
Трое молодых людей чудом не попали под летевшую из под крыши штукатурку.
Ходите подальше от старых домов нашего центра!
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Улица Карла Маркса, дом относится к улице Дзержинского 5 в городе Бресте. Вчера, 29 октября 2018 года около 22.00 едва не произошла трагедия. Трое молодых людей чудом...
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