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Молодые люди чудом не попали под обрушившуюся штукатурку на ул. К.Маркса

30.10.2018 14:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Улица Карла Маркса, дом относится к улице Дзержинского 5 в городе Бресте.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60178.php

Молодые люди чудом не попали под обрушившуюся штукатурку на ул. К.Маркса

Вчера, 29 октября 2018 года около 22.00 едва не произошла трагедия.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60178.php

Молодые люди чудом не попали под обрушившуюся штукатурку на ул. К.Маркса

Трое молодых людей чудом не попали под летевшую из под крыши штукатурку.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60178.php

Молодые люди чудом не попали под обрушившуюся штукатурку на ул. К.Маркса

Ходите подальше от старых домов нашего центра!

 
Теги: Брест
 
 
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Улица Карла Маркса, дом относится к улице Дзержинского 5 в городе Бресте. Вчера, 29 октября 2018 года около 22.00 едва не произошла трагедия. Трое молодых людей чудом...
 
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