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В Пинске сотрудники ГАИ сопровождали самолет СУ 27 - его тянул по дорогам МАЗ
30.10.2018 14:54 — Разное | Виртуальный Брест
Экспонат военного самолета СУ-27П, переданный Пинскому горисполкому для пополнения музея военной техники под открытым небом, транспортировался сегодня, под сопровождением сотрудников
Нынешний образец техники – особый случай. Это первый представитель авиации среди городских военных экспонатов. К тому же он и самый крупный.
15-тонный истребитель-перехватчик частично разобрали: от него отстыкованы съемные части крыла, киль, стабилизаторы. Но даже в таком виде воздушный гигант весит порядка 12 тонн, а его габариты создают немалые хлопоты по транспортировке в условиях города. Длина перемещаемого образца – 21,9 м, высота без киля – 4,1 м, ширина по фюзеляжу с демонтированными съемными частями крыла – 6,2 м.
Работники городского парка культуры и отдыха завершают работы по подготовке места для установки самолета.
Располагаться он будет в экспозиции военной техники под открытым небом.
Важная информация для жителей и гостей г. Пинска!
Экспонат военного самолета СУ-27 П, переданный Пинскому горисполкому для пополнения музея военной техники под открытым небом, уже в пути. Спецавтоколонна в сопровождении Госавтоинспекции выехала из города Барановичи сегодня утром. Сейчас самолет транспортируют по дороге Р6 на участке Ивацевичи-Пинск.
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Экспонат военного самолета СУ-27П, переданный Пинскому горисполкому для пополнения музея военной техники под открытым небом, транспортировался сегодня, под...
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