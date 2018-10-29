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В Пинске сотрудники ГАИ сопровождали самолет СУ 27 - его тянул по дорогам МАЗ

30.10.2018 14:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Экспонат военного самолета СУ-27П, переданный Пинскому горисполкому для пополнения музея военной техники под открытым небом, транспортировался сегодня, под сопровождением сотрудников ГАИ. В Пинск его доставили из Барановичей.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60177.php

В Пинске сотрудники ГАИ сопровождали самолет СУ 27 - его тянул по дорогам МАЗ

Нынешний образец техники – особый случай. Это первый представитель авиации среди городских военных экспонатов. К тому же он и самый крупный.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60177.php

В Пинске сотрудники ГАИ сопровождали самолет СУ 27 - его тянул по дорогам МАЗ

15-тонный истребитель-перехватчик частично разобрали: от него отстыкованы съемные части крыла, киль, стабилизаторы. Но даже в таком виде воздушный гигант весит порядка 12 тонн, а его габариты создают немалые хлопоты по транспортировке в условиях города. Длина перемещаемого образца – 21,9 м, высота без киля – 4,1 м, ширина по фюзеляжу с демонтированными съемными частями крыла – 6,2 м.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60177.php

В Пинске сотрудники ГАИ сопровождали самолет СУ 27 - его тянул по дорогам МАЗ


Спецавтоколонна в сопровождении Госавтоинспекции выехала сегодня утром из города Барановичи. Расчетное время прибытия – вечер сегодняшнего дня. По въезду в город патрульные автомобили ГАИ в оперативном порядке ограничивают передвижение транспорта по маршруту следования колонны. СУ-27П планируют перевезти в городской парк культуры и отдыха Пинска по следующим улицам: Первомайской, Белова, Горького, Ровецкой, Иркутско-Пинской дивизии. В связи с этим возможно некоторые ограничения в движении транспорта!


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60177.php

В Пинске сотрудники ГАИ сопровождали самолет СУ 27 - его тянул по дорогам МАЗ

Работники городского парка культуры и отдыха завершают работы по подготовке места для установки самолета.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60177.php

В Пинске сотрудники ГАИ сопровождали самолет СУ 27 - его тянул по дорогам МАЗ

Располагаться он будет в экспозиции военной техники под открытым небом.

Важная информация для жителей и гостей г. Пинска!

Экспонат военного самолета СУ-27 П, переданный Пинскому горисполкому для пополнения музея военной техники под открытым небом, уже в пути. Спецавтоколонна в сопровождении Госавтоинспекции выехала из города Барановичи сегодня утром. Сейчас самолет транспортируют по дороге Р6 на участке Ивацевичи-Пинск.

Прибытие эскорта ожидается в 16.00. По въезду в город автомобили сопровождения в оперативном порядке будут ограничивать передвижение транспорта по улицам маршруту следования колонны. Маршрут изменен с учетом времени прибытия и из соображений логистики. СУ-27П планируют перевезти в городской парк культуры и отдыха, въехав в Пинск через дер.Галево Пинского района и далее –по улицам Рокоссовского и К.Маркса.

Уважаемые участники дорожного движения! Заблаговременно планируйте свое движение в городе с учетом ограничений, связанных с сопровождением спецтехники по указанному маршруту в период с 16 до 17 часов 30 октября.

 
 
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Экспонат военного самолета СУ-27П, переданный Пинскому горисполкому для пополнения музея военной техники под открытым небом, транспортировался сегодня, под...
 
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