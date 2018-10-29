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Автобусный маршрут свяжет Кобрин и польскую Бяла-Подляску

30.10.2018 14:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Кобрине в ноябре запускают новый международный автобусный маршрут, сообщили корреспонденту БЕЛТА в филиале "Автомобильный парк №16 Кобрина" ОАО "Брестоблавтотранс".


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60174.php

Автобусный маршрут свяжет Кобрин и польскую Бяла-Подляску

Первый рейс в Бяла-Подляску состоится 2 ноября. Автобус будет курсировать по понедельникам, средам, пятницам и субботам. Отправление с автовокзала Кобрина - в 7.05, в пути запланирована остановка в польском Тересполе. В обратную дорогу из Бяла-Подляски автобус будет отправляться в 15.30 (по местному времени).

Это первый прямой маршрут, который свяжет Кобрин с городами польского приграничья. "Жители района часто обращались с вопросами о том, как добраться до городов Польши. Мы искали партнеров с польской стороны для заключения взаимовыгодного договора. Затем подали документы для открытия международного маршрута в Министерство транспорта и коммуникаций. Заявку одобрили", - отметили в кобринском автопарке.

На первоначальном этапе рейсы из Кобрина в Бяла-Подляску будут осуществляться четыре раза в неделю. В дальнейшем расписание может быть скорректировано в зависимости от пассажиропотока.

 
 
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В Кобрине в ноябре запускают новый международный автобусный маршрут, сообщили корреспонденту БЕЛТА в филиале "Автомобильный парк №16 Кобрина" ОАО...
 
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