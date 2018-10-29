ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Жители белорусско-украинского приграничья соберутся на фестивале клюквы в Столинском районе

30.10.2018 14:54 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Международный фестиваль клюквы пройдет 4 ноября в деревне Ольманы Столинского района, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель директора районной клубной системы Нина Лисовец.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60172.php

Жители белорусско-украинского приграничья соберутся на фестивале клюквы в Столинском районе

Районный праздник, который проводится с 2011 года, получил новый статус. Произошло это благодаря программе "Беларусь – Украина" территориального сотрудничества стран "Восточного партнерства". Заявка местного экологического фонда "Заказники Брестской области" была поддержана проектом международной технической помощи "Создание условий для совместного управления и устойчивого использования природных ресурсов водно-болотного угодья "Трансграничная Рамсарская территория "Ольманы - Переброды". На организацию и проведение фестиваля клюквы в Столинском районе был выделен грант Европейского союза в размере Br33,3 тыс.

В гости к жителям Ольман приедут их соседи из приграничных деревень Переброды и Мылячи Дубровицкого района, города Сарны Ровненской области. Также в фестивале примет участие вокальный коллектив из Живецкого повета Силезского воеводства Польши.

В программу включено 4 конкурса, три из которых - международные: конкурсы детского рисунка "Путешествие за ягодами" и фоторабот "Жизнь на Ольманских болотах", а также творческое состязание на "Лучший костюм Болотного царства". Конкурс на лучшее клюквенное блюдо рассчитан на жителей Столинского района. Ожидается, что он будет самым массовым. В нынешнем году своих представителей на фестиваль делегируют шесть сельских советов - Стружский, Речицкий, Городнянский, Рубельский, Ремельский и Глинковский. Кроме того, будут определены лучшие сборщики и заготовители клюквы. Победителей наградят дипломами и подарками.

Во время фестиваля будут работать выставки приспособлений для сбора ягод и средств передвижения по болоту, лечебных растений, отваров и настоек. Работники МЧС проведут мастер-классы по тушению пожаров на болотах, обучат правилам поведения в болотных угодьях. На ярмарке-продаже можно будет запастись целебной ягодой, приобрести изделия местных гончаров. Праздничную атмосферу поддержат народные коллективы из Пинского, Лунинецкого, Столинского районов.

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Международный фестиваль клюквы пройдет 4 ноября в деревне Ольманы Столинского района, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель директора районной клубной...
 
Новости дня
Новости разные
 
Асіповічы: хроніка здарэнняў
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика