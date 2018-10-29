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Конституционный суд решает, можно ли гражданам фотографировать милиционеров

30.10.2018 14:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Конституционный суд Беларуси сегодня рассматривает дело о правовом регулировании в гражданском законодательстве охраны изображения гражданина, передает корреспондент БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60170.php

Конституционный суд решает, можно ли гражданам фотографировать милиционеров

"В последнее время получают особую значимость вопросы защиты личных неимущественных прав в связи с распространением интернета, социальных сетей. Это касается и отображения физического облика людей на разных материальных носителях, на сайтах, распространения таких изображений без разрешения. На основании обращений Белорусской республиканской коллегии адвокатов и Общественного совета при МВД суд рассматривает вопрос защиты прав человека в нормах законов и устранения неопределенности правового регулирования", - пояснила журналистам перед заседанием судья Конституционного суда Валентина Подгруша.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60170.php

Конституционный суд решает, можно ли гражданам фотографировать милиционеров

Она отметила, что на сегодняшний день есть законы о СМИ, о рекламе, которые подробно регламентируют вопросы изображения гражданина с его согласия и без. "Но в гражданском законодательстве имеются только общие положения, которые касаются защиты таких прав. В то же время отсутствуют правовые механизмы для обеспечения режима такой охраны, то есть порядка использования изображения гражданина, и способы его правовой защиты", - добавила Валентина Подгруша. Она подчеркнула, что подобное дело в Конституционном суде рассматривается впервые.

В обращении Белорусской республиканской коллегии адвокатов, в частности, указано, что в настоящее время распространение изображений граждан, сделанных с помощью фото- и видеосъемки, в СМИ, интернете в ряде случаев сопряжено с нарушением их прав и законных интересов. Использование таких фото и видео без согласия изображенных на них людей является вторжением в их частную жизнь и нарушением их права на личную тайну. Заявитель полагает, что в таких случаях права граждан должны быть защищены путем устранения правовой неопределенности в законодательном регулировании.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60170.php

Конституционный суд решает, можно ли гражданам фотографировать милиционеров

Общественный совет при МВД в своем обращении указал на факты самовольного фотографирования и видеосъемки сотрудников органов правопорядка, военнослужащих внутренних войск при исполнении ими служебных задач с последующим распространением таких материалов в СМИ и интернете. Что, по мнению заявителя, может порой вредить имиджу системы правопорядка.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60170.php

Конституционный суд решает, можно ли гражданам фотографировать милиционеров

На заседании рассматриваются также мнения Верховного суда, Генпрокуратуры, Министерства юстиции, Национального центра законодательства и правовых исследований, кафедры гражданского права БГУ по этому вопросу. В Верховном суде, например, считают, что в ГК отсутствуют прямые нормы, регламентирующие охрану изображения гражданина. Это не исключает возможности правовой защиты человека в случае нарушения, но осложняет ее. Поэтому включение таких норм является целесообразным и оправданным.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60170.php

Конституционный суд решает, можно ли гражданам фотографировать милиционеров

Представитель Генеральной прокуратуры на заседании согласился с тем, что есть правовая неопределенность в законодательстве, и также поддержал необходимость совершенствования гражданского законодательства. Об этом свидетельствуют примеры из судебной практики, которые приводились на заседании. В частности, случай, когда снимок футбольного фаната использовался для иллюстрации материала, где мужчина был указан как участник митинга. И другие факты использования изображений граждан без их разрешения, с искажением фактов или нанесением морального или материального вреда.

Минюст полагает, что регламентация отношений, направленных на обеспечение охраны изображения граждан, предусмотрена проектом закона о персональных данных. С учетом этого включение в ГК аналогичных норм нецелесообразно.

 
 
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Конституционный суд Беларуси сегодня рассматривает дело о правовом регулировании в гражданском законодательстве охраны изображения гражданина, передает...
 
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