В США открыли первую беларускую криптовалютную биржу

В Нью-Йорке открылась первая беларуская криптовалютная биржа Crexby. Компания-основатель принадлежит беларуским эмигрантам − они уехали в США в 2017 году, пишет The Village Беларусь.

Криптовалютная биржа − это многофункциональная площадка, на которой можно обмениваться и торговать криптовалютой. Она способствует реализации разных проектов. Крупный бизнес и социальные проекты могут привлекать на бирже инвестиции в биткоине и его аналогах. Например, с её помощью детские дома могут заниматься фандрейзингом.

Как говорят создатели биржи, уже с открытия биржа работает с 13 главными криптовалютами − Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Monero и другие. Список, разумеется, будет расширяться. Биржа предлагает пользователям низкую, иногда и вовсе нулевую комиссию. Создатели обещают высокую скорость транзакций, пятиуровневую систему безопасности и поддержку клиентов 24/7.

Проект планируют встроить в систему по проведению ICO – то есть можно будет создавать собственные криптовалюты. Также компания хочет запустить собственную крипто-монету и добавить возможность оформления смарт-контрактов для бизнеса.

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