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«Минсктранс» ответил на десять вопросов Антона Мотолько
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В начале октября общественный активист Антон Мотолько подготовил большую
Ответ пришёл за подписью исполняющего обязанности директора «Минкстранса» Виктора Доморада.
Вопрос-ответ №2
Вопрос: Будет ли работать бесконтактная Maestro/Белкарт для оплаты проезда в наземном общественном транспорте с помощью терминалов для бесконтактной оплаты (как это сделано в метро и планируется к внедрению в наземном ОТ)?
Ответ: Будут, когда появится техническая возможность.
Вопрос-ответ №3
Вопрос: Когда «Минсктранс» уйдет от разделения проездных билетов по видам транспорта (без учёта метро) и тем самым уменьшит разнообразие проездных? Сейчас их слишком много, простому пассажиру сложно разобраться.
Ответ: Тарифы на проезд устанавливаются в соответствии с социальной политикой и возможностями бюджета. Когда определяют стоимость проездных на определённое время без лимита поездок, то берётся средний тариф за одну поездку, примерное (по статистике) количество поездок одного пассажира и коэффициент скидки.
Разделение по видам транспорта нужно для того, чтобы пассажир мог снизить стоимость пользования ОТ.
Вопрос-ответ №4
Вопрос: В связи с
Ответ: У нас нет автобусов и трамваев без передних дверей.
Вопрос-ответ №5
Вопрос: Планируется ли какая-либо либерализация для провоза велосипедов в общественном транспорте Минска? Появятся ли, по примеру Гродно, наружные держатели (крепления для перевозки) для велосипедов? Либо отдельная площадка для перевозки велосипедов?»
Ответ: Это вопрос к заводам-изготовителям. Нужно проработка в вопросе безопасности перевозок. Велосипеды можно провозить в ОТ в разобранном и упакованном виде.
Вопрос-ответ №6 и №7
Вопрос №6: Какова реальная стоимость проезда в наземном общественном транспорте (отдельно на автобусах, троллейбусах, электробусах и трамваях) и в метро? Какой процент от общей стоимости оплачивают пассажиры, сколько дотируется бюджетом?
Вопрос №7: Просьба озвучить стоимость одного троллейбуса/электробуса, амортизацию его за год и потребление электричества. Какие затраты на перевозку одного пассажира в электробусе, автобусе, троллейбусе, трамвае и метро?
Ответ: Это служебная информация, предоставляется по запросам органов государственной власти.
Вопрос-ответ №9
Вопрос: Как скоро будут стилистически упрощены и очищены от излишних канцеляризмов тексты в правилах, шильдах и объявлениях, в том числе голосовых?
Ответ: Информация изложена официально-деловым стилем, который, в отличие от разговорного и художественного, подразумевает определенные штампы.
Вопрос-ответ №10
Вопрос: Когда планируется введение оплаты проезда в городском ОТ в зависимости от расстояния?
Ответ: Нужен ряд технических условий: бесперебойная работа спутниковой системы GPRS [Речь, наверное, о GPS − Прим. KYKY] и устойчивый сигнал в любой точке движения транспортного средства, бесперебойная работа сотовой связи, отсутствие нештатных ситуаций в транспортной системе города. Пока что многое не работает как надо по независящим от предприяти причинам.
Вопрос-ответ №11
Вопрос: планируется ли продажа проездных билетов на небольшой промежуток времени? Например, на 60 минут, и возможность пользоваться любым ОТ с возможностью пересадок?
Ответ: В перспективе такие виды проездных документов планируются после законодательного и организационно-практического обеспечения приоритета при движении общественного транспорта по всей улично-дорожной сети.
Вопрос-ответ №14
Вопрос: По какой причине скорость движения автобусов в Минске такая малая? Например, автобус №100 маршрута от Цирка до Октябрьской площади поднимается в горку со скоростью 20 км/ч при абсолютно свободной первой полосе».
Ответ: Для расчетов графиков движения ОТ принимается скорость движения по ПДД, которая позволяет безопасно перевозить пассажиров. Скоростной режим выбирает водитель в соответствии с расписанием и в зависимости от погоды и условий на дороге.
По расписанию эксплуатационная скорость по автобусному маршруту №100 в утренний час-пик составляет 17 км/ч. Ехать быстрее от улицы Янки Купалы до Октябрьской площади нецелесообразно из-за большого градуса уклона проезжей части и из-за необходимости остановки сразу после подъёма.
На какие вопросы не ответили
На некоторые вопросы Минсктранс не ответил. Из обсуждения петиции стало известно, что часть из них отправили в Беларускую железную дорогу. Среди вопросов, на которые может быть получен ответ от БЖД, следующие:
Однако есть вопросы, которые просто проигнорировали:
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В начале октября общественный активист Антон Мотолько подготовил большую петицию из 17 вопросов и предложений по улучшению общественного транспорта. Этот список...
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