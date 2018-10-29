«Минсктранс» ответил на десять вопросов Антона Мотолько

В начале октября общественный активист Антон Мотолько подготовил большую петицию из 17 вопросов и предложений по улучшению общественного транспорта. Этот список он отправил в Мингорисполком, Минсктранс и ГУ «Столичный транспорт и связь». В конце октября ему пришёл ответ − чиновники пропустили четыре вопроса, пишет The Village Беларусь.

Ответ пришёл за подписью исполняющего обязанности директора «Минкстранса» Виктора Доморада.

Вопрос-ответ №2

Вопрос: Будет ли работать бесконтактная Maestro/Белкарт для оплаты проезда в наземном общественном транспорте с помощью терминалов для бесконтактной оплаты (как это сделано в метро и планируется к внедрению в наземном ОТ)?

Ответ: Будут, когда появится техническая возможность.

Вопрос-ответ №3

Вопрос: Когда «Минсктранс» уйдет от разделения проездных билетов по видам транспорта (без учёта метро) и тем самым уменьшит разнообразие проездных? Сейчас их слишком много, простому пассажиру сложно разобраться.

Ответ: Тарифы на проезд устанавливаются в соответствии с социальной политикой и возможностями бюджета. Когда определяют стоимость проездных на определённое время без лимита поездок, то берётся средний тариф за одну поездку, примерное (по статистике) количество поездок одного пассажира и коэффициент скидки.

Разделение по видам транспорта нужно для того, чтобы пассажир мог снизить стоимость пользования ОТ.

Вопрос-ответ №4

Вопрос: В связи с новыми правилами перевозок : все трамваи и автобусы без передних дверей снимут с линии или пассажиров заставят нарушать правила? Речь идет о том, что вход пассажиров без билета планируется только через переднюю дверь.

Ответ: У нас нет автобусов и трамваев без передних дверей.

Вопрос-ответ №5

Вопрос: Планируется ли какая-либо либерализация для провоза велосипедов в общественном транспорте Минска? Появятся ли, по примеру Гродно, наружные держатели (крепления для перевозки) для велосипедов? Либо отдельная площадка для перевозки велосипедов?»

Ответ: Это вопрос к заводам-изготовителям. Нужно проработка в вопросе безопасности перевозок. Велосипеды можно провозить в ОТ в разобранном и упакованном виде.

Вопрос-ответ №6 и №7

Вопрос №6: Какова реальная стоимость проезда в наземном общественном транспорте (отдельно на автобусах, троллейбусах, электробусах и трамваях) и в метро? Какой процент от общей стоимости оплачивают пассажиры, сколько дотируется бюджетом?

Вопрос №7: Просьба озвучить стоимость одного троллейбуса/электробуса, амортизацию его за год и потребление электричества. Какие затраты на перевозку одного пассажира в электробусе, автобусе, троллейбусе, трамвае и метро?

Ответ: Это служебная информация, предоставляется по запросам органов государственной власти.

Вопрос-ответ №9

Вопрос: Как скоро будут стилистически упрощены и очищены от излишних канцеляризмов тексты в правилах, шильдах и объявлениях, в том числе голосовых?

Ответ: Информация изложена официально-деловым стилем, который, в отличие от разговорного и художественного, подразумевает определенные штампы.

Вопрос-ответ №10

Вопрос: Когда планируется введение оплаты проезда в городском ОТ в зависимости от расстояния?

Ответ: Нужен ряд технических условий: бесперебойная работа спутниковой системы GPRS [Речь, наверное, о GPS − Прим. KYKY] и устойчивый сигнал в любой точке движения транспортного средства, бесперебойная работа сотовой связи, отсутствие нештатных ситуаций в транспортной системе города. Пока что многое не работает как надо по независящим от предприяти причинам.

Вопрос-ответ №11

Вопрос: планируется ли продажа проездных билетов на небольшой промежуток времени? Например, на 60 минут, и возможность пользоваться любым ОТ с возможностью пересадок?

Ответ: В перспективе такие виды проездных документов планируются после законодательного и организационно-практического обеспечения приоритета при движении общественного транспорта по всей улично-дорожной сети.

Вопрос-ответ №14

Вопрос: По какой причине скорость движения автобусов в Минске такая малая? Например, автобус №100 маршрута от Цирка до Октябрьской площади поднимается в горку со скоростью 20 км/ч при абсолютно свободной первой полосе».

Ответ: Для расчетов графиков движения ОТ принимается скорость движения по ПДД, которая позволяет безопасно перевозить пассажиров. Скоростной режим выбирает водитель в соответствии с расписанием и в зависимости от погоды и условий на дороге.

По расписанию эксплуатационная скорость по автобусному маршруту №100 в утренний час-пик составляет 17 км/ч. Ехать быстрее от улицы Янки Купалы до Октябрьской площади нецелесообразно из-за большого градуса уклона проезжей части и из-за необходимости остановки сразу после подъёма.

На какие вопросы не ответили

На некоторые вопросы Минсктранс не ответил. Из обсуждения петиции стало известно, что часть из них отправили в Беларускую железную дорогу. Среди вопросов, на которые может быть получен ответ от БЖД, следующие:

Когда планируется создание новых ЖД остановочных пунктов в границах Минска, предусмотренных планами Минскградо? Станции «Лошица–1», «Пушкинский», «площадь Богушевича», восстановление станции «Товарный двор»?



Когда планируется (если планируется) внедрить оплату бесконтактными банковскими картами на Городских Линиях?



Планируется ли работа Городских Линий как полноценного городского транспорта, а не только пригородного? Например, чтобы конечной станцией был не Минск-Пассажирский, а хотя бы через весь город был маршрут, а еще лучше - прямое соединение городов-спутников. Руденск-Заславль (с остановками в городе, и небольшой (до 5–7 минут) остановкой на Минск-Пассажирский? Возможно ли увеличение частоты движения до 1–2 раза в час?



Планируется ли передача Городских линий в ведение ГУ «Столичный транспорт и связь»?

Однако есть вопросы, которые просто проигнорировали:

Возможна ли организация курсирования частного электротранспорта в Беларуси (к примеру, купить электробус и выпустить на маршрут типа Еврооптовского)?



Возможно ли деньги, полученные бюджетом с платных парковок, выделять на развитие общественного транспорта? Например, 70% уходит на развитие ОТ, 15% − на благоустройство прилегающих территорий, 15% − на обслуживание/затраты на внедрение новых платных парковок?



Планируется ли создание data science отдела с целью оптимизации маршрутов/графика?