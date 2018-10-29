Кореличский краеведческий музей удивил виртуальной выставкой к 100-летию ВЛКСМ «Комсомол — моя судьба»

Талантливая команда Кореличского районного краеведческого музея готова удивлять посетителей не только в реальности во время экскурсий, но и на просторах интернета. На сайте учреждения недавно появилась весьма познавательная и крайне содержательная виртуальная выставка к 100-летию ВЛКСМ «Комсомол — моя судьба» . Также на интернет-ресурсе музея вы найдете много интересной и полезной информации. Добро пожаловать в мир истории!